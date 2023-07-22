Новая власть на определенных территориях: РДК и Легион могут готовить новые планы на счёт России

Главная цель Легиона "Свобода России" – освобождение самой России, а не Украины. Вскоре готовится еще одна операция на территории страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат государственной думы России Илья Пономарев. Он отметил, что все происходит постепенно.

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"Это военные события, то есть рисковать просто так без какой-либо подготовки – это просто бессмысленно и будет вести к большим потерям. Но следующая операция уже скоро будет", – отметил Пономарев.

7 – 8 месяцев Легион "Свобода России" стоял под Бахмутом. Это воспринималось больше как подготовка и обучение в условиях реального боя против, в частности, ЧВК "Вагнера". Тем временем в настоящее время на Запорожском направлении воюет РДК. Вероятно, он будет участвовать и в освобождении Крыма.

Контролируют ли российские добровольцы Белгородщину

В настоящее время российские добровольцы не контролируют населённые пункты на территории Белгородщины. Чтобы это делать, нужна определенная артиллерийская поддержка, а у них соответствующего оружия не было.

Сторонники Путина просто начинают уничтожать свои собственные населённые пункты. Россияне начали бомбить Шебекино, когда туда зашли российские добровольцы.

"Мы не хотели из этого делать Бахмут, который вообще уничтожен. Им безразлично, что они уничтожают – украинский город или свой собственный российский", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Из-за того, что могло пострадать местное население, Легиону и РДК пришлось оттуда выйти.

"Нам нужно беспокоиться о местных и демонстрировать, что мы разные с Путиным, что мы по-другому относимся к жизни вообще. У нас другие ценности", – сказал бывший депутат государственной думы России.

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Россияне поддерживают только силу

Сейчас у российских добровольцев есть определенная тактика и они хотят распространять зону воздействия. Первый рейд РДК и Легиона "Свобода России" проходил в течение трех дней, второй – был почти две недели. Теперь анонсируют следующие.

Местные встречают их очень хорошо и с приветствиями. Фактически так же, как россияне встречали вагнеровцев в Ростове, когда Евгений Пригожин шел "маршем справедливости" на Москву.

Вообще сейчас россияне будут встречать любого, кого они будут воспринимать "своими", и кто борется с Путиным – любая сила. Здесь ключевое слово – это "сила", потому что там традиционно российская оппозиция – это слабость. И это они поддерживать не готовы,

– отметил Илья Пономарев.

Вместо этого силу россияне готовы поддерживать, поэтому проблем с местными нет. Именно поэтому российские добровольцы, убежден российский оппозиционный политик, могут сделать новую местную и общенациональную власть на освобожденных территориях России.

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