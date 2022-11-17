Ударом по Польше Путин проверяет НАТО: пока Альянс проверку не прошел, – эксперт

Глава Кремля Владимир Путин мог попытаться проверить страны НАТО, запустив ракеты по территории Польши. Все указывает на то, что Альянс такой "тест" не прошел.

Отсутствие реакции НАТО на инцидент может спровоцировать повторение провокаций. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что у военных есть такое понятие, как "проверка на вшивость", поэтому Путин как раз проводит такую "проверку" относительно НАТО и их реакции.

Пока что в НАТО не прошли эту "проверку" – по крайней мере, из той реакции, которую мы услышали. Причина взрыва и убийства поляков, если любая комиссия проведет действия по выяснению причинно-следственных связей – это агрессия России и ее оккупация. Тогда следствие – гибель людей, государство которых входит в НАТО,

– объяснил обозреватель.

По его словам, по всему видно, что НАТО пока не отреагировала должным образом на подобные действия. И в этом случае "не важно, чья это была ракета": российская "крылатая", которая сразу шла на Польшу и которую сбили, или это часть украинской ракеты ПВО, последовавшей за российской.

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В то же время специалист отметил, что в этой истории есть другой неприятный момент – что украинских следователей долго не допускают к месту инцидента .

Любой наш эксперт в первые часы скажет, что это за ракета – по воронке, поражающим элементам и по характеру поражения. К этой части расследования нас не подпускали, что вызывает как минимум удивление,

– добавил аналитик.

По его мнению, поскольку реальной реакции НАТО на инцидент не последовало, такого рода провокации будут повторяться .

"Эти провокации очень просты и их очень легко выполнить. Если в маршрут любой "крылатой" ракеты заложить проход вдоль границы, то наши ЗРК отработают в сторону ракеты, что значит – в сторону других стран. Поэтому я думаю, что будет повторение" , – резюмировал Свитан.

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