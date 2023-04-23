Нельзя сбрасывать ядерную угрозу, – Жданов о возможной реакции Путина на контрнаступление ВСУ

Лидеры Запада готовятся к тому, что Владимир Путин может использовать "все оставшиеся у него инструменты", реагируя на начало контрнаступления ВСУ. Не исключены, в частности, и ядерные угрозы со стороны главы Кремля.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в своем стриме, сообщает 24 Канал. По его словам, лидеры стран Запада пытаются подготовиться, чтобы обезопасить себя и весь мир.

Кстати говоря США предупредили НАТО, что Путин еще может применить ядерное оружие, – Reuters

Путин может снова угрожать ядеркой

Военный эксперт считает, что есть вероятность того, что российский диктатор может прибегнуть как к ядерному шантажу, так и к кибератакам.

Я говорил неоднократно, что мы не можем сбрасывать со счетов ни ядерные угрозы, ни кибератаки со стороны России,

– заявил Жданов.

Ведь, заметил он, Путин понимает, что проигрыш в этой войне – фактически его политическая смерть. Удержаться у власти, проиграв военную кампанию в Украине, главе Кремля будет практически невозможно.

Жданов предположил возможную реакцию Путина на контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Какие меры может принимать мир

Жданов подчеркнул, что лидеры стран Запада пытаются подготовиться, чтобы обезопасить себя и весь мир.

Какие меры они будут принимать, пока не сообщается,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, главная мера – это усиление разведки в отношении России и вплоть до нанесения превентивного удара конвенционным оружием, если Путин в очередной раз начнет говорить о ядерной угрозе. То есть в случае, если он постарается организовать применение ядерного оружия на территории Украины.

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