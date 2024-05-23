В США отреагировали на заявление Британии о передаче китайского летального оружия России
В Соединенных Штатах Америки отреагировали на заявление о передаче китайского оружия России. Там отметили, что не имеют об этом сведений.
США не располагают информацией о прямых поставках оружия из Китая в Россию. Однако эту информацию еще уточнят с британской стороной.
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"С нетерпением" ждут разговора
По словам советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, в 2022 году он стоял за трибуной и говорил об обеспокоенности, что Китай может предоставить России прямую летальную помощь.
Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор,
– отметил он.
Салливан подчеркнул, что "с нетерпением ждет" разговора с британской стороной, чтобы убедиться, что они имеют "общую операционную картину". По его словам, он хотел бы понять, что именно имеет в виду глава Минобороны Великобритании.
Что сказал Грант Шеппс
- В Великобритании считают, что Китай работает над передачей летального оружия России. Речь идет об оружии, которое Кремль будет использовать в войне против Украины.
- Журналисты написали, что на конференции в Лондоне министр заявил, что американская и британская оборонная разведка имеет доказательства того, что "летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину". Он также добавил, что убежден – это важное событие. Министр не привел доказательства своих слов.
- По словам Шеппса, они должны быть обеспокоены тем, ведь в начале полномасштабной войны России против Украины Китай хотел показать себя как страна, которая имеет смягчающее влияние на российского президента Владимира Путина.