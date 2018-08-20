"Реал" одержал первую победу при новом тренере, украинец Лунин не попал в заявку на матч

"Реал" не отпускает "Барселону". Вслед за каталонцами королевский клуб с уверенной победы стартовал в новом чемпионате.

В стартовом туре мадридцы разобрались с соседями Хетафе – 2:0.

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А вот украинец Андрей Лунин не попал даже в заявку на этот матч. Результат же сделали результативные удары Карвахаля и нового лидера Реала Бейла. Так, на двадцатой минуте правый защитник сливочных оказался первым на подборе и ударом головой классно перебросил голкипера.

А в начале второго тайма Асенсио обокрал защитника и прострелил на дальнюю штангу, которую замкнул Гарет Бэйл. В итоге Хулен Лопетеги добывает первую победу в официальных матчах во главе "Реала".

Смотрите видео, как "Реал" одержал первую победу при новом тренере