Почему суд отобрал котенка у семьи со Львовщины?

По решению суда из семьи изъяли котенка, над которым издевался ребенок. Малыш раскрашивал четвероногого фломастерами, которые к тому же пихала ему в глаза. Отец ребенка вместо того, чтобы забрать животное, снимал это все на видео и публиковал его в ТикТок. Сейчас контент из сети удален.

Учтя все факты, Буский суд наложил штраф на родителей и конфисковал животное. Зоозащитница отметила, – сейчас котик в безопасности. Для него будут выбирать семью, где он будет настоящим любимцем.



Котенок, над которым издевался ребенок, сейчас в безопасности / Фото из Фейсбука Андрианы Байло

Андриана Байло благодарит полицию за быструю реакцию и судью за справедливое решение. Спасти котика от издевательств также помогли местные волонтеры. Людмила Ясинская взяла котика на передержку, успокоила, адаптировала и ухаживала за ним. Сейчас пушистый друг находится у Миланы Пожаровой, ожидая своих новых хозяев.

Когда суд выносит такие решения, появляется вера, что мы движемся в правильном направлении к более гуманной стране,

– написала зоозащитница.

Что предшествовало?