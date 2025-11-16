Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на зоозащитницу Андриану Байло.
Смотрите также "Теперь ему не больно": во Львове умер лось, которого эвакуировали из Ровенской области
Почему суд отобрал котенка у семьи со Львовщины?
По решению суда из семьи изъяли котенка, над которым издевался ребенок. Малыш раскрашивал четвероногого фломастерами, которые к тому же пихала ему в глаза. Отец ребенка вместо того, чтобы забрать животное, снимал это все на видео и публиковал его в ТикТок. Сейчас контент из сети удален.
Учтя все факты, Буский суд наложил штраф на родителей и конфисковал животное. Зоозащитница отметила, – сейчас котик в безопасности. Для него будут выбирать семью, где он будет настоящим любимцем.
Котенок, над которым издевался ребенок, сейчас в безопасности / Фото из Фейсбука Андрианы Байло
Андриана Байло благодарит полицию за быструю реакцию и судью за справедливое решение. Спасти котика от издевательств также помогли местные волонтеры. Людмила Ясинская взяла котика на передержку, успокоила, адаптировала и ухаживала за ним. Сейчас пушистый друг находится у Миланы Пожаровой, ожидая своих новых хозяев.
Когда суд выносит такие решения, появляется вера, что мы движемся в правильном направлении к более гуманной стране,
– написала зоозащитница.
Что предшествовало?
На Львовщине полицейские заметили видео, на котором ребенок силой держал котенка и разрисовывал его фломастером. 30-летний житель Золочевского района, отец ребенка, публиковал такой контент в сети.
Из-за бездействия отца на него составили сразу два протокола. – за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и за жестокое обращение с животными.
Зоозащитники, когда забрали животное, выяснили, что ему всего три месяца. Котик был вялым, это указывает на то, что о нем не заботились.
Это первый случай во Львовской области, когда животное конфисковали у семьи еще до решения суда.