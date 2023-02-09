Байден устроил ловушку для республиканцев, им пришлось менять позицию, – политик из США
Президент США Джо Байден 8 февраля выступил в Конгрессе с речью "О состоянии государства". Во время выступления глава Штатов загнал республиканцев в тупик и заставил их изменить позицию по поводу социальных программ для пенсионеров.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Также Байден упомянул в речи Украину и заверил в поддержке нашего государства.
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Республиканцы вынуждены менять политику
Джо Байден заявил в Конгрессе, что республиканцы выступили против введения в США программы социальной помощи, отметил Рашкин. Вместо этого республиканцы начали возражать, поэтому попали в ловушку.
"Он (Байден – 24 канал) заманил республиканцев в ловушку, в которую они с радостью зашли. Президент США сказал: вместо того, чтобы повышать налоги на миллиардеров, есть люди из республиканской партии, которые говорят, что нужно заканчивать с программой социальной помощи". И здесь республиканцы заорали, что не говорили этого", – говорит депутат.
Тогда президент Штатов предложил республиканцам не обсуждать принятие программы, а просто встать и поаплодировать пенсионерам. Представители республиканской партии согласились.
Таким образом, он вывел их из переговоров социальных программ. Теперь пенсионеры не стали заложниками политики республиканцев, а они (республиканцы – 24 канал) остались в стороне,
– заметил Рашкин.
По словам политического деятеля, республиканцы в своей политике очень "развернулись". Юрий Рашкин подчеркнул, что это заметно и по их позиции относительно Украины, и по внутренней политике.
Он подчеркнул, что республиканцы всегда выступали против принятия программы социальной поддержки пенсионеров, а сейчас они вынуждены изменить свое мнение.
"Здесь произошло серьезное изменение, они пересели на другой стул. Таким образом республиканцы сами себя загнали в угол. Теперь они должны поддерживать социальные программы", – добавил Рашкин.
Рашкин проанализировал речь Байдена: смотрите видео
Байден упомянул об Украине
Депутат отметил, что Джо Байден заверил: Штаты будут поддерживать Украину как до победы, так и после.
"В его речи говорится, что США поддерживают демократию. Также Байден сказал: "Мы ведем не примером своей силы, а силой своего примера". То есть они показывают, что нужно делать, а не тянут всех на поле боя", – сказал он.
Также Юрий Рашкин обратил внимание, что в Конгрессе все встали и аплодировали, когда прозвучали слова об Украине.
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