Путин надеется, что Запад прекратит поддержку Украины
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ждет, когда страны Запада перестанут помогать Украине. Он цинично произнес, что надеется на появление "здравого смысла" у западных лидеров.
Во время выступления на Валдае в четверг, 5 октября, Путин сделал немало маразматических заявлений. Конечно, в основном они касались Украины и Запада, передает 24 Канал.
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Путин заговорил о "здравом смысле"
Владимиру Путину задали вопрос о поддержке Украины со стороны стран Запада. Затем он цинично заговорил о "здравом смысле".
Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла,
– ответил он.
Также Путин упомянул о принятии в США временного бюджета сроком на 45 дней, где был изъят пункт помощи Украине. Диктатор сказал, что в Штатах произошла "заминка" с поддержкой Украины из-за проблем с бюджетом, но он уверен, что деньги "напечатают еще".
Не обошел Путин в своем выступлении и Европу. По его мнению, европейские страны поддерживают Украину только путем "дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан".
Что наговорил Путин во время выступления на Валдае
- Путин выдал заявление, что якобы "Россия не начинала войну в Украине", а ему "не нужны чужие территории". Он убеждает, что российская оккупационная армия "противится миропорядку, навязываемому Америкой". Как всегда, одни заявления диктатора совсем не связываются с другими. Он, наверное, забыл, что сами подписал приказ о якобы "присоединении" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России.
- Было еще много разных заявлений по Украине. В частности, он традиционно обвинил наше государство в том, что наши военные якобы "бомбили Донбасс". Также он придумал новые "успехи" россиян на фронте в Украине.
- Также Путин принялся рассказывать, что якобы Россия "хотела вступить в НАТО". Мол, был момент, когда Кремль обратился в Альянс, но "НАТО такая страна не нужна". Якобы Россия считала себя "своей" для стран НАТО. Он посетовал, что страны Альянса "отнеслись свысока".
- Кроме того, диктатор не смог обойти стороной ситуацию в Нагорном Карабахе и начал раздавать советы. Он призвал Армению отдать Азербайджану 5 территорий вокруг Карабаха, а две оставить себе. По его мнению, это выгодно Армении.