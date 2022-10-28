Путин сказал всего две вещи: Жданов свел речь диктатора к главной теме

27 октября российский диктатор выступил с речью на сессии международного дискуссионного клуба Валдай. Он еще раз отметился рядом циничных заявлений, из которых можно выделить 2 основных положения.

Их 24 каналу назвал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, первым является то, что глава Кремля объявил вызов Западу под видом "антиколониальной войны".

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"Антиколониальная война" и переговоры: 2 главных тезиса Путина

Владимир Путин пытался склонить на свою сторону Латинскую Америку. А также другие страны, имеющие колониальные претензии друг к другу.

Второе, что Путин сказал – он очень стремится к переговорам с тем же Западом, против которого готов вести "антиколониальную войну",

– рассказал Жданов.

Он отметил, что россияне не могут сказать прямо, что хотят сесть за стол переговоров, потому что для них это будет унизительно. Кроме того, страна-агрессорка хочет сохранить позицию силы в любых переговорах и вести их на своих условиях.

"Они же не выводят войска с нашей территории для начала переговоров. Они готовы сегодня и сейчас обсуждать те "достижения", которые они захватили в Украине", – объяснил военный эксперт.

Жданов назвал 2 главных тезиса из речи Путина: смотрите видео

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