Трамп хочет ценные металлы Украины в обмен на оружие: действительно ли это выгодное предложение

Президент США Дональд Трамп заинтересован в редкоземельных металлах Украины. Это может стать своеобразной "платой" за дальнейшую военную помощь от Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Трамп бережливо относится к бюджету США. Он не будет никому что-то дарить или бесплатно поставлять оружие. Уже можно увидеть, что происходит с USAID.

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Стоит ли соглашаться на предложение Трампа

Как отметил Клочок, разрешение американцам добывать редкоземельные металлы Украины – это вариант либо продолжить, либо даже существенно увеличить военную помощь от Соединенных Штатов. Если удастся выбить тут выгодные условия – то почему бы на такое не согласиться.

Главное для Украины – справедливый мир. Да, эти ископаемые буквально стоят триллионы долларов. Но это не будет так – выкопали и уехали. Нет. Это – плата за оружие. Будет денежная компенсация. Налоги в бюджет. Инвестиция в производство. Тут выбор простой. Или Россия развивает тут свое производство. Или США,

– отметил Клочок.

Украине нужны гарантии безопасности. Если эта программа поможет Украине существенно нарастить военную помощь от США или даже привести сюда американских миротворцев, то это будет замечательный результат.

Важно, что все прозвучало именно от Дональда Трампа. Это означает, что он лично заинтересован в такой инициативе.

Напомним, недавно Трамп вспомнил о ценных редкоземельных металлах Украины. Это может стать "оплатой" для продолжения военной помощи от Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована сотрудничать с США в этом направлении. Об этом они говорили с Трампом еще в сентябре во время их встречи.