На кону авторитет Эрдогана: при каком условии возможен визит Путина в Турцию

Вопрос возобновления действия зернового соглашения – вопрос авторитета для президента Турции. Его команда проводит переговоры с кремлевским аппаратом, чтобы перезапустить договор.

Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус. Турецкий лидер заинтересован в том, чтобы возобновить экспорт украинского зерна в рамках трехсторонних договоренностей.

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Сегодня команды обоих президентов, наверное, встречаются и ведут переговоры. На фоне закулисных переговоров Россия атакует портовую инфраструктуру Украины и таким образом пытается поднимать ставки и требовать выполнения своих требований,

– сказал политолог.

Если командам двух президентов удастся достичь предварительных договоренностей, лидеры России и Турции встретятся лично. Если результата рабочих совещаний не будет, – встреча Путина и Эрдогана будет невозможна.

Россия избегает открытой конфронтации с Турцией

После президентских выборов в Турции наблюдается определенное напряжение в отношениях Москвы и Анкары. Новый состав кабинета министров, усиление англо-саксонского западного направления внешней политики, освобождение командиров Азовстали – эти шаги Турции не нравятся Кремлю, однако там воздерживаются от острой критики.

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"Россия чувствует свою слабость и пытается не усиливать конфронтацию с Турцией на фоне неудач на фронте в Украине. Сильная турецкая армия, ядерное оружие и сильный лидер – те факторы, противостоять которым Москва не в состоянии", – отметил Рамиз Юнус.

Турция пытается возобновить зерновое соглашение