Украинцы убили путина-полководца, псевдореферендумы – это военный проигрыш, – Давыдюк

Российская армия терпит поражение на фронте в Украине. Даже проведение "референдумов" на оккупированных территориях является свидетельством военного проигрыша путина.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, российская федерация уже давно не принадлежит реальным лидерам в мире.

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Россия – больше не глобальное государство

Давидюк отметил, что россия потеряла все свои глобальные возможности и перспективы. Сейчас она играет уже в региональные игры.

Все кто думает, что россия – это глобальное государство и одно из двух сильнейших государств, то этот человек страдает фантомными болями. Потому что россия уже давно не в топ-3 и даже не будет входить в топ-5 после поражения войны в Украине,

– сказал политолог.

По его словам, сейчас Китай заходит на вторую роль и идет борьба, у кого россия будет на подтанцовке в противостоянии Соединенных Штатов Америки против Пекина. А россия уже давно не относится к реальным лидерам. Если она не может выиграть у Украины, которая даже не подавала региональных амбиций.

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"Референдумы" являются военным проигрышем путина

Давидюк отметил, что именно россияне заставили нас стать сильнейшей армией в Европе, а также быть суперевропейцами и взять собственное будущее в свои руки.

Россия нас не прошла. Она у нас не выиграла. И даже то, что они сейчас делают эти псевдореферендумы, это свидетельствует о том, что военных побед нет. Идет имитация политической фиксации захвата территории. Это означает, что военный проигрыш,

– отметил он.

Ведь, подчеркнул политолог, если кто-то прибегает к политическим трюкам – это значит, что военную кампанию он проиграл.

Все. Нет путина полководца, умер. Украинцы убили полководца-путина,

– сказал Давидюк.

Он обратил внимание, что Путин постоянно угрожает применением ядерного оружия. Но его боятся только немцы и французы. Британцы заявили о готовности бомбить в ответ. А команда президента США Джо Байдена предупредила, что утопит российский флот.

Поэтому если путин думает, что нас запугивает. Нет, нас не запугать,

– подчеркнул политолог.

По словам Давидюка, если после этих "референдумов" мы возвращаем все наши территории, то истории путина придет конец.

Ситуация на фронте: последние новости

Российские захватчики продолжают пытаться полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные ранее территории. Они обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.

На Юге Украины ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Наша авиация отработала 5 ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, а также по 3 районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.

Вражеская техника не просто горит, она эффектно взрывается после работы украинских защитников. ВСУ продолжают уничтожать врага не только на суше, но и в воздухе.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина. Речь идет о применении ядерного оружия в вооруженном конфликте в Украине.

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