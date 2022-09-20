Псевдореферендумы на оккупированных территориях: реакция Украины и все о преступных намерениях россии

Россияне собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Они готовят фейковые голосования в Херсонской, Запорожской, Луганской областях и на Донбассе. Украинские власти уже предупредили о последствиях этих преступлений.

Оккупанты вместе с коллаборантами уже даже определили дату. Надеются, что фальшивое голосование состоится в ближайшие дни. 24 канал собрал все, что известно о намерениях оккупантов и так называемых "референдумах".

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Херсонщина

Сначала коллаборант кирилл стремоусов заявил, что 20 сентября в Херсонской области так называемая оккупационная "власть" сделает заявление относительно "референдума".

Затем гауляйтер Херсонщины владимир сальдо заявил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав россии. Говорит, что он пройдет с 23 по 27 сентября.

Предатель отмечает, что после "голосования" обратится к путину, чтобы как можно быстрее "юридически" подтвердить итоги. Очевидно, что цифры для этих "итогов" оккупанты нарисуют.

Луганщина и Донетчина

В кремле заявляют, мол, не стоит откладывать "вхождение квазиреспублик на оккупированном Донбассе в состав россии". Между тем главарь незаконного формирования пасичник подписал "закон" о так называемом "референдуме".

Член путинской "единой россии" андрей турчак уверен, что "референдум обязательно состоится". Более того, он считает, де-факто "оккупированные территории Украины – уже россия".

Заместитель главы совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что проведение так называемых "референдумов" на Донбассе поможет в первую очередь "развязать руки" россии на поле боя. Это можно объяснить тем, что захватчики используют людей с оккупированных территорий как "пушечное мясо". Например, глава думского комитета по обороне андрей картаполов напрямую говорит, что добровольцы из "квазиреспублик" станут российскими военными после "референдума".

Запорожье

На фоне новостей о "референдумах" в Херсонской области коллаборанты Запорожской области тоже заявили, якобы у них "все готово".

Предатель владимир рогов выдал абсурдное заявление, мол, "неполный контроль над Запорожской областью не поставит под сомнение легитимность референдума о ее вхождении в состав россии". Он наивно надеется, что "референдум" все-таки состоится в ближайшие дни.

Впоследствии гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий подписал "распоряжение" о проведении "реферемумов" с 23 по 27 сентября. Еще один "указ" предатель подписал о формировании "добровольческих батальонов".

Реакция Украины

В Офисе Президента отреагировали на заявления и намерения оккупантов. Заместитель главы ОП Михаил Подоляк написал, что российское руководство таким образом придумывает "успокоительное" для своей аудитории. Оккупанты решили асимметрично ответить на контрнаступление ВСУ. Однако чиновник заверил, что украинские военные тихо и методично выполняют работу по деоккупации территорий.

"Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попробуйте… Будет интересно", – написал Подоляк.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже прокомментировал планы россиян. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет дальше это делать.

Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят... Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в россии,

– добавил дипломат.

За причастность к "референдумам" будет отвечать каждый

Украинские власти напоминают, что подготовка и организация оккупационных псевдореферендумов – уголовное преступление, за которое будут нести ответственность все причастные.

Например, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что большинство людей, которые дали согласие на работу в "избирательных комиссиях", уже идентифицированы. За свои поступки ответит каждый.

Оккупанты завели пластинку о "референдумах" из-за провалов на фронте

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что новое обострение "референдумной" темы связано с поражениями на фронте. Однако проведение псевдореферендумов закроет любую возможность для переговоров и усилит западную поддержку Украины.

Кстати, пластинку о "референдумах" подхватили пропагандисты. Например, симоньян заявляет, что эта неделя знаменует "скорую победу россиян или ядерную войну".

Со стороны международного права все российские "голосования" – обычная фикция, которая не изменит курса на деоккупацию.

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