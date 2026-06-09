"Реформа ТЦК ничего не даст": офицер 3 армейского корпуса сказал, как вернуть доверие к армии

Крайне важно вернуть доверие украинского общества к армии. В частности, говорится о решениях командиров. Также на это повлияют зарплаты и технологическое обеспечение.

Заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин озвучил 24 Каналу мнение, что вряд ли сейчас будет проведена существенная реформа ТЦК. Людей нужно мотивировать другими методами.

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Как нужно мотивировать людей?

Максим Жорин отметил, что нужно работать над возвращением доверия людей к армии. В основе этого лежит доверие к решениям командиров, к тому, как они применяют свой личный состав, насколько технологичными являются подразделения. Если украинцы будут видеть это, доверие будет расти. Многое решает материальное обеспечение, которое нужно увеличивать.

Очевидно, мы не смотивируем никого, потому что любые специалисты сегодня могут эти средства зарабатывать и в своих направлениях. Я уже не говорю о моральной составляющей. Очевидно, им надо увеличивать заработную плату. Очень важно возвращение доверия именно к командирам, которые в этом войске, уверенность в том, что эти решения были правильными и взвешенными. Технологичность и материальное обеспечение тоже влияет,

– считает он.

По его словам, вряд ли будет какая-то существенная реформа ТЦК. Однако людей можно мотивировать. Потому что сейчас Украина использовала еще не все инструменты для этого.

Вряд ли мы увидим существенную реформу ТЦК. Мы хотим реформировать то, что сломано, показать другой стороной, но от этого ничего не меняется. Надо менять подходы, систему мотиваций для людей. Нужна обязательная чрезвычайно жестокая ответственность относительно всех, кто делает неправильные действия, в частности, в пределах ТЦК. Любые коррупционные истории точно не мотивируют никого доверять,

– сказал военный.

По его словам, нужно показать хорошую систему подготовки личного состава, командиров, которые стоят на своих местах, потому что им доверяют. Важно, чтобы люди видели, что армия хочет и делает все для того, чтобы, например, технологически уменьшить риски для людей, которые там служат, что специалист будет служить по той специальности, который у нее есть.

Жорин о реформе ТЦК: смотрите видео

Кроме того, должна добавляться достойная социальная, материальная поддержка и уверенность в том, что даже если ты получаешь ранения, то не будешь забыт. Это очень важно.

У нас в рамках корпуса есть патронатная служба. С момента, когда ты получил ранение, она полностью сопровождает тебя, даже когда ты закончил лечение или реабилитацию. Они продолжают поддерживать связь, когда ты, в частности, возвращаешься. Поэтому у нас самый большой процент возвращения после ранения обратно к службе. Люди чувствуют отношение к себе. Поэтому они хотят вернуться назад, а не любой ценой уволиться и куда-то бежать,

– пояснил заместитель командира.

В то же время он не верит в частичную демобилизацию в Силах обороны, учитывая то, что происходит. Пока нет решения, кем заменить действующих военных. Неизвестно, как контролировать отток людей из армии, потому что война еще не закончилась.

С другой стороны, Максим Жорин положительно относится к привлечению иностранцев в армию и считает, что над этим стоит более активно работать. Сейчас есть целое подразделение иностранцев, которые имеют такую же систему подготовки, выполняют такие же задачи.

Напомним, что доброволец из Новой Зеландии присоединился к рядам ВСУ. Оператор дронов 23 отдельной механизированной бригады Кейсон "Киви" Уокер был еще подростком, когда началось полномасштабное вторжение, поэтому сначала донатил на украинские сборы. В 2024 году он присоединился к армии и начал воевать на стороне Украины.