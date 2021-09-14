Реформу слили с самого начала, – в "Голосе" назвали 3 причины затягивания с БЭБ

Ранее планировали запустить работу Бюро экономической безопасности 25 сентября. Однако новоназначенный глава Вадим Мельник заявил, что не успевают это сделать. Есть по меньшей мере 3 причины такого затягивания.

Об этом в эфире 24 канала сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он заметил, что объективных причин там точно нет.

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Железняк: Конкурс был полной профанацией

Он считает, что конкурс на главу БЭБ был проведен несправедливо.

"Реформу слили с самого начала, как только приняли закон. Конкурс был полной профанацией. Один Тимофей Милованов фактически сидел в комиссии", – заметил Железняк.

На новый орган, который должен был забрать плохие практики из налоговой милиции, назначили действующего главу налоговой милиции Мельника,

– заявил председатель фракции "Голос".

По его словам, такие действия являются недопустимыми.

Железняк: Затягивают рассмотрение 2 законопроектов

О назначении руководителя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой БЭБ стало известно 20 августа . Стоит заметить, что о нарушениях в отборе заявили "Схемы"

По его словам, для запуска также нужны изменения в различные кодексы Украины.

"Власть специально затягивает рассмотрение 2 законопроектов. У нас 14 сентября. За 12 дней до начала работы БЭБ этот закон даже не принят Верховной Радой. Я уже не говорю о подписи главы парламента и президента", – подчеркнул Железняк.

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Железняк: Хотят перетянуть старые кадры

Он заверил, что все это делают для того, чтобы перетянуть старые кадры из Службы безопасности Украины и Государственной налоговой службы в якобы новый орган.

Для меня это очень больно, потому что я был автором закона. Я множество часов вместе с коллегами из комитета провел, чтобы сделать нормальный закон,

– отметил нардеп.

"Он действительно хороший, его признали и эксперты, и международные коллеги. Однако, как всегда, реализация реформы заставляет меня говорить, что ее завалили с самого начала. Пока у нас будет такой глава – никаких изменений у нас просто не будет", – подытожил Железняк.

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