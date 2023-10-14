Количество без вести пропавших может возрасти: во время рейда у Сектор Газа ЦАХАЛ обнаружил вещи пленных

Израильская армия 13 октября провела рейд на территорию Газы и смогла забрать оттуда несколько тел граждан, ранее считавшихся пропавшими без вести. Также они обнаружили вещи других израильтян, местонахождение которых неизвестно.

Известно, что найдены тела принадлежали пленным, захвативших ХАМАС во время нападения. Также военные Израиля провели операцию по уничтожению определенных объектов

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Результаты операции Израиля

Во время локальных рейдов в Секторе Газа ЦАХАЛ удалось забрать тела погибших израильтян, находившихся в плену ХАМАС. Также военные обнаружили вещи, принадлежащие пленным – это может привести к увеличению числа пропавших без вести. Также армия Израиля выполнила и другие задачи.

Израиль подтверждает, что сухопутные войска вошли в Сектор Газа, уничтожили террористические отряды и инфраструктуру и обнаружили предметы, которые могут привести к увеличению числа пропавших без вести людей.

– заявили там.

ЦАХАЛ обнаружил два тела погибших израильтян и сообщил трагическую новость их семьям.

Война между Израилем и Сектором Газа: последние новости

США держат на готове более 2 тысяч морпехов для возможного развертывания в Израиле. Они могут поддерживать масштабную эвакуацию или обеспечение другой гуманитарной помощи.

Израиль ликвидировал еще одного предводителя ХАМАС, отвечавший за воздушную систему боевиков В ходе налета израильских истребителей погиб Мерада Абу Мерада.

Израильские военные приказали около 1 миллиона северян Газы эвакуироваться на юг. Люди двигаются на собственных авто или даже пешком. Однако большинство жителей отказались эвакуироваться, что якобы нигде нет безопасных мест в Газе.

По состоянию на 12 октября количество погибших израильтян в результате атаки ХАМАС достигло 1300 человек, из них 222 – это военные. Со стороны сектора Газа погибли 1568 палестинцев. Известно также об 11 жертвах среди украинцев.