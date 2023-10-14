Количество без вести пропавших может возрасти: во время рейда у Сектор Газа ЦАХАЛ обнаружил вещи пленных
Источник:Haaretz
Израильская армия 13 октября провела рейд на территорию Газы и смогла забрать оттуда несколько тел граждан, ранее считавшихся пропавшими без вести. Также они обнаружили вещи других израильтян, местонахождение которых неизвестно.
Известно, что найдены тела принадлежали пленным, захвативших ХАМАС во время нападения. Также военные Израиля провели операцию по уничтожению определенных объектов
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Результаты операции Израиля
Во время локальных рейдов в Секторе Газа ЦАХАЛ удалось забрать тела погибших израильтян, находившихся в плену ХАМАС. Также военные обнаружили вещи, принадлежащие пленным – это может привести к увеличению числа пропавших без вести. Также армия Израиля выполнила и другие задачи.
Израиль подтверждает, что сухопутные войска вошли в Сектор Газа, уничтожили террористические отряды и инфраструктуру и обнаружили предметы, которые могут привести к увеличению числа пропавших без вести людей.
– заявили там.
ЦАХАЛ обнаружил два тела погибших израильтян и сообщил трагическую новость их семьям.Стоит отметить!
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