Этого очень не хотели в Кремле: как рейд российских добровольцев испортил планы Путина

Уже в пятницу, 15 марта, в России должны начаться так называемые выборы президента. Однако, конечно, есть нюанс. Прорыв границы, который совершили российские добровольцы, сломал планы Кремля.

Речь идет не только о вероятном срыве голосования в Курской и Белгородской областях, хотя и это уже будет большим достижением. Подробнее о том, как уже удалось испортить планы Путина, 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог.

К теме Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон

Кремль не хотел этого допускать

Рейд российских добровольцев внес немалые коррективы в планы Кремля. Кроме того, что это прорыв границы осуществили сами же граждане России, поэтому ядерная риторика Владимира Путина здесь не поможет, есть и другие нюансы.

Несмотря на то, что бойцы из РДК, легиона "Свободы России" и Сиббата пока не захватили полностью приграничные области России, потому что им, собственно, пока не позволяет количественная составляющая, они уже выполнили важную задачу.

15 марта в России стартуют выборы. Делали все возможное, чтобы о войне до выборов никто не вспоминал. Путин же хочет себя видеть себя не лузером, застрявшим в стране, которую должен был "взять за три дня", а завоевателем. Но так случилось, что российские СМИ каждые пятнадцать минут пишут об "уничтоженных повстанцах и технике", и люди становятся полностью погруженными в военную повестку. Это то, чего не хотели в Кремле,

– объяснил Борис Тизенгаузен.

Однако для российской власти все произошло, не так, как предполагалось. Сообщений о серьезном давлении и ударах по России становится все больше за последние два дня. А учитывая интенсивность событий, дальше ситуация только обострится.

Рейд российских добровольцев: последние новости

Российские добровольцы 14 марта сообщили об уничтожении складов боекомплектов в поселке Теткино. В этом населенном пункте продолжаются активные бои, как и собственно по всей территории Белгородской и Курской области. Это, к слову, подтвердили также в Главном управлении разведки МОУ.

Легион "Свобода России" сообщили об открытии гуманитарных коридоров для жителей приграничных территорий. Поскольку российские власти решили не проводить эвакуацию жителей, они активно эвакуируются сами. В частности, очереди из автомобилей появились на выезде из города Грайворон, что на Белгородщине.

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" пообщался с 24 Каналом, рассказав о целях российских добровольцев. Он подтвердил ранее озвученное заявление о том, что РДК готов идти на Москву, а в дальновидной перспективе – дойти и до Владивостока.

Бойцы легиона "Свобода России", объявляя о своем рейде, заявили, что "идут" на выборы, чтобы освободить россиян от террористической организации, которая захватила власть. Кроме того, один из представителей легиона отметил, что сорвать проведение выборов в Курской и Белгородской области – станет хорошим результатом для них. Принимая во внимание, как развиваются события в этих областях, можно предположить, что российским добровольцам удастся достичь этой цели.