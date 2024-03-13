Рейд на территорию России: глава РДК назвал цели и рассказал, как готовили операцию

Накануне бойцы легиона Свобода России, РДК, а также Сибирского батальона зашли на территорию России. В частности, они начали операцию в Курской и Белгородской области.

Глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным White Rex рассказал “Украинской правде", что они поставили перед собой и военные, и политические, и пропагандистские задачи, пишет 24 Канал.

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Глава РДК рассказал о рейде на территорию России

Денис Никитин рассказал, что пока еще рано говорить о конкретных военных или политических задачах.

Мы находимся в одной из фаз этой операции. Поэтому подводить итоги, даже промежуточные, пока очень рано,

– заявил White Rex.

Он объяснил, что, по сравнению с предыдущими рейдами, увеличивается масштаб, по сравнению с прошлым разом. Ведь теперь у них больше артиллерии, больше техники, больше людей, более масштабные задачи, более дерзкие цели, которые мы перед собой ставим.

"Работу над ошибками мы, хочу думать, сделали достойную. Мы уменьшаем плечо логистики (расстояние от пункта отгрузки до пункта разгрузки – 24 Канал), это была проблема в прошлый раз. Координация с другими подразделениями российских добровольцев – это новый вызов, который появился перед нами. Мы стараемся тоже в этом плане свою работу улучшить", – заявил Денис Никитин.

Он пояснил, что в любом случае эта операция более масштабная и тяжелая, чем то, что было в прошлом году. Поэтому военные готовились более тщательно.

Какое вооружение имеют подразделения

Я, как и раньше, предпочитаю родной отечественный ВПК (оборонно-промышленный комплекс – 24 Канал). Даже в этот момент сижу в трофейном бронированном автомобиле российского автопрома,

– заявил Денис Никитин.

Он пояснил, что в основном бойцы пользуются трофейной российской техникой, доверяют "качественному российскому ВПК" как граждане России.

Коротко об операции российских добровольцев