Армия России в приграничье не способна выполнить задачу Путина: откуда он может снять войска

Уже более недели продолжается операция российских добровольцев в Белгородской и Курской областях. Враг до сих пор не может сделать что-то существенное на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что по состоянию на февраль, по открытым данным, в Белгородской области находилось около 17 тысяч российских солдат и офицеров. Соответственно там было и небольшое количество военной техники.

Смотрите также Как и откуда Россия наносит удары по Украине: карта и перечень вражеских аэродромов

Россия имеет проблемы с этими рейдами

Как отметил Федоров, Путин, конечно же, рассказывает, что так называемые "ДРГ" удалось вытеснить. Но на самом деле российские добровольцы до сих пор ведут боевые действия на территории Курской и Белгородской областей.

Общая картина такова, что российская армия не может решить задачу Путина в Белгородской и Курской областях. Это факт,

– сказал Федоров.

Интересно, что, вероятнее всего, Россия до сих пор не перебросила дополнительные подразделения на это направление. Ведь ситуация никак не изменилась. Это может свидетельствовать, что оккупанты не имеют дополнительных резервов.

Конечно, они могли бы вытащить некоторые подразделения с фронта. Но тогда они существенно ослабят собственные возможности.

Они могут перебросить некоторые войска. Думаю, что это будут подразделения, которые находятся на Купянском или Лиманском направлениях. Там сейчас интенсивность боев менее высокая, чем в той же Донецкой области,

– считает Федоров.

Рейд российских добровольцев: последние новости