Зона боев может расшириться: офицер ВСУ назвал 4 момента операции российских добровольцев

Белгородская и Курская области России превратились в полноценные зоны боевых действий. Этого не отрицает даже враг.

Об этом 24 Каналу заявил офицер ВСУ Тарас Березовец, отметив, что Россия проводит официальную эвакуацию. Это является первым ключевым выводом об операции российских добровольцев.

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Также захватчики устанавливают блокпосты и ограничивают передвижение граждан России на территории Белгородской области.

Второе – противник не в состоянии противодействовать обстрелам военных объектов на территории этих областей. Их система ПВО не смогла справиться и показала свою неспособность защитить военные объекты,

– отметил Березовец.

В-третьих, вооруженные формирования России бросили на произвол судьбы россиян. То есть они сделали то, что было летом 2023-го года. Они сбежали и не помогли гражданским с эвакуацией. К тому же многие российские военные перешли на сторону российских добровольцев.

"Четвертое – российские добровольцы заставили российское военное командование начать перебрасывать подразделения с линии фронта. Ведь операция проходила настолько успешно", – сказал офицер ВСУ.

Так российские добровольцы взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов на территории Белгородской и Курской областей. Противник уже не смог дальше скрывать свое поражение, поэтому был вынужден перебрасывать подразделения с территории Беларуси и временно оккупированных территорий Украины.

Стабильная зона боевых действий

Тарас Березовец рассказал, что согласно прогнозам экспертов, если российским добровольцам удастся продержаться еще несколько дней, то тогда уже как минимум Белгород и вся эта область превратится в стабильную зону боевых действий.

Она начнет расширяться. Эта "смута", о которой говорил Путин, начнет перебрасываться. Достаточно почитать российские паблики, вопли самих белгородцев, которые прямо говорят, что "их кинули". Они задают вопрос: "А мы еще Россия или мы уже Украина?"

– отметил офицер ВСУ.

Это все видят и читают жители соседних российских регионов. Они понимают, что такое начнется и там. Это, убежден Березовец, продолжается создание так называемой санитарной зоны, о которой говорил Владимир Путин.

Диктатора спрашивали о том, возможен ли захват Харьковской области из-за атак на приграничные регионы страны-агрессора. Путин заявил, что не исключает того, что придется создать определенную "санитарную зону" на территории, которая подконтрольна "киевскому режиму".

Однако, отметил офицер ВСУ, она будет не на территории Украины, а на территории России. То есть оккупантам со временем придется перебрасывать все больше и больше подразделений. Или же врагу придется признать, что он потерял контроль над приграничными районами.

"Есть соседняя Воронежская область, есть Ростовская область, есть Брянская область. Двигаться есть куда", – подчеркнул военнослужащий.

Какие задачи российских добровольцев

Путин заявил, что действия российских добровольцев – это может быть якобы "попытка, в случае успеха, получить козырь" в возможных переговорах в будущем. Мол, обменять российские территории на украинские. Березовец подчеркнул, что никакого обмена не произойдет.

Одно дело – проводить рейдовые военные операции на территории России, а другое – брать под полный контроль те или иные российские регионы. Чтобы полноценно контролировать хотя бы один район Белгородщины, надо туда заводить серьезные формирования – 2 – 3 бригады. Это огромное количество бойцов.

Такая задача не ставится российскими добровольческими формированиями. У них другие цели. Это больше проведение работы диверсионными группами, это работа в стиле "ударил и убегает" – является более эффективной. Но кто знает, что будет со временем,

– отметил офицер ВСУ.

Очередной рейд российских добровольцев