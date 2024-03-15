Путин взялся спасать ситуацию: как на "выборы" в России повлиял поход добровольцев

Одна из целей российских добровольцев – сорвать перевыборы Владимира Путина в Белгородской и Курской областях. Новый рейд Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона вряд ли повлияет на результат так называемых выборов, но изрядно пощекочет нервы главе Кремля.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что сейчас диктатор бросился спасать ситуацию, поэтому дает интервью пропагандистам и записывает бессмысленные обращения к народу.

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Паника присутствует

Российским добровольцам удалось навести панику на народном уровне. На одном из либеральных российских каналов, который вещает за рубежом, выступал журналист из Белгорода, который ведет телеграмм канал. Он жаловался, что якобы Украина бьет по каким-то бессмысленным объектам, но в то же время сам сказал, что в регионе царит паника.

Мне кажется, что эта задача выполнена. Кроме этого, я считаю, что удалось навести панику и на Путина,

– сказал Шейтельман.

Российский президент всегда старался делать все максимально тихо, но тут вдруг активизировался. Сначала дал огромное интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву, а на следующий день сделал бессмысленное обращение к жителям России.

Последствия нового рейда российских добровольцев ни в коем случае не повлияют на результат "выборов". Поэтому не надо ждать, что снизится явка, или россияне не будут голосовать за диктатора. Проголосят, как с Александром Лукашенко в 2020 году, когда результаты выборов были полностью фальсифицированы.

Главное, что комплекс действий российских добровольцев и действия наших беспилотников сильно ослабили поддержку Путина, особенно среди региональных элит.

Я думаю, что сейчас они (российские элиты – 24 Канал) крайне недовольны диктатором,

– добавил политтехнолог.

К примеру, обратите внимание на то, что происходит с крупнейшей нефтеперерабатывающей российской компанией "Лукойл". После того как разбомбили два нефтеперерабатывающих завода, в собственном кабинете повесился вице-президент компании. К слову, это уже четвертый президент "Лукойл", который погиб с начала полномасштабного вторжения.

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