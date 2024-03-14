Важнейшая неделя для режима: почему Путин признал прорыв границы

Владимир Путин отреагировал на рейд российских добровольцев. Он неожиданно признал, что государственную границу России таки прорвали.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, заметив, что сейчас Путину не получится скрыть рейд российских добровольцев. Ведь именно на этой неделе состоятся так называемые "выборы президента России". И прорыв границы в этот момент – резонансная ситуация.

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Если бы это произошло в другой момент, то в Кремле продолжали бы игнорировать эту ситуацию. Говорили бы, что это "ИПСО украинских спецслужб" или что-то похожее.

Путинский режим сейчас формирует свой имидж

Как отметил Самусь, сейчас путинский режим пытается сформировать имидж, который бы хотел за собой закрепить на годы. Но после начала полномасштабной войны так и не наступило никакой стабильности. Российские территории находятся под атакой, о чем до 2022 года вообще не шла речь.

Уверен, что операцию осуществили именно в это время, потому что сейчас идет важнейшая неделя для путинского режима. Они формируют имидж, который хотели бы закрепить за собой. Но никакой стабильности нет. Это уже и не первый рейд российских добровольцев. Идут удары по Белгороду. Есть удары по НПЗ. Уверен, что эти удары в информационном поле России скрывают. А вот рейд уже не удалось скрыть. Поэтому Путин был вынужден что-то говорить,

– сказал Самусь.

Конечно же, он начинает оправдываться, что Украина якобы готова на капитуляцию. Просто сейчас пытается выбить лучшие условия для переговоров. Понятно, что это – бред.

Рейд российских добровольцев: кратко