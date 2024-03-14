Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що зараз Путіну не вийде приховати рейд російських добровольців. Адже саме цього тижня відбудуться так звані "вибори президента Росії". І прорив кордону у цей момент – резонансна ситуація.

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Якби це сталося в інший момент, то у Кремлі продовжували б ігнорувати цю ситуацію. Говорили б, що це "ІПСО українських спецслужб" або щось схоже.

Путінський режим зараз формує свій імідж

Як наголосив Самусь, зараз путінський режим намагається сформувати імідж, який би хотів за собою закріпити на роки. Але після початку повномасштабної війни так і не настало жодної стабільності. Російські території перебувають під атакою, про що до 2022 року взагалі не йшлося.

Впевнений, що операцію здійснили саме в цей час, бо зараз йде найважливіший тиждень для путінського режиму. Вони формують імідж, який хотіли б закріпити за собою. Але ніякої стабільності немає. Це вже і не перший рейд російських добровольців. Йдуть удари по Бєлгороду. Є удари по НПЗ. Впевнений, що ці удари в інформаційному полі Росії приховують. А от рейд вже не вдалося приховати. Тому Путін був змушений щось казати,

– сказав Самусь.

Звісно ж, він починає виправдовуватися, що Україна нібито готова на капітуляцію. Просто зараз намагається вибити кращі умови для переговорів. Зрозуміло, що це – маячня.

Рейд російських добровольців: коротко