Ломаем оборону на участках, – легион "Свобода России" о задачах рейдов на Белгородщину
Легион "Свобода России" провел очередную операцию в Белгородской области. Она прошла удачно. Но в целом российские добровольцы выполняют, в частности, диверсионные задачи.
Об этом 24 Каналу рассказал стрелок 2 штурмовой механизированной роты 1 ОМБ легиона "Свобода России" с позывным "Апостол", отметив, что также они ломают оборону оккупантов. Отметим, что о боях на Белгородщине в легионе сообщили 28 сентября.
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"Мы постоянно выполняем в целом диверсионные задания и создаем напряжение или ломаем оборону на определенных участках", – подчеркнул стрелок.
Он добавил, что, когда они ломают оборону оккупантов, здесь не стоит представлять фронт с армиями. Российские добровольцы это делают в пределах своих возможностей.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
В настоящее время продолжается современная война, поэтому командование российских добровольцев старается максимально идти в ногу со временем. Поэтому, когда штурмовики идут в бой, их прикрывают, в частности, минометы, а в воздухе висят разведывательные БПЛА. Бойцы применяют и FPV-дроны. Также во время операции у них были стрелковые винтовки, гранатометы и гранаты.
Сейчас общая стратегия поведения нашего подразделения такова, что мы обследуем определенный участок местности и разрабатываем его "под себя",
– отметил "Апостол".
Российские добровольцы во время операций штурмуют окопы, ДОТы и укрепленные позиции противника.
"На этот раз и происходило задание такого формата", – сказал стрелок.
Недавняя операция на Белгородщине: что известно
- Добровольцы легиона "Свобода России" сообщили, что их группы работали на территории Белгородской области. В легионе отметили, что они продолжают "зачистку дома от путинской скверны". На Белгородщине был бой.
- Советник по коммуникации легиона Алексей Барановский рассказал, что среди глобальных целей операции – оттягивание резервов врага с линии фронта. А если говорить о тактических целях, то говорится об уничтожении живой силы и техники оккупантов.
- Заместитель командира легиона "Цезарь" заявил, что подобные операции будут продолжены. Он добавил, что российские добровольцы нанесли вред противнику. В то же время, потерь среди бойцов легиона не было.