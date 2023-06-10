"Сейчас рейды РДК будут в приграничных регионах": от чего зависит продвижение вглубь России

Российские добровольцы из РДК и легиона "Свобода России" продолжают действовать. В ближайшее время рейды будут проходить в приграничных регионах России: Белгородской, Брянской, Курской областях. О продвижении вглубь России пока не говорится.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, Россия вербует людей и отправляет их вступать в ряды РДК и легиона "Свобода России", чтобы они "сливали" информацию.

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Продвижение вглубь России пока невозможно

Ступак отметил, что российских добровольцев только сотни, а не тысячи. Если бы их было больше, то их продвижение вглубь страны-агрессорки могло бы состояться. Он утверждает, что Россия мешает желающим присоединиться к РДК: обустраивает блокпосты, заградительные отряды.

Почему о продвижении пока не говорится? К примеру, заходит тысяча представителей РДК на территорию России, захватывают первый населенный пункт. Надо же оставить кого-то вместо себя, чтобы двигаться. Условно оставляем 100 человек. Двигаемся дальше. Захватили Шебекино, там также 100 человек оставили,

– объяснил он.

Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что РДК и легиону "Свобода России" не хватает добровольцев. В них также есть погибшие и раненые, количество бойцов уменьшается.

Операция добровольцев в Белгородской области началась 22 мая. Тогда Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол.

Ступак о рейдах РДК и легиона "Свобода России": смотрите видео

Россия вербует людей и отправляет в РДК

Как рассказал Иван Ступак, среди добровольцев работает российская агентура. Именно поэтому Украине следует быть очень осторожной и внимательной.

Россияне вербуют людей и отправляют их таким образом на территорию Украины, чтобы они вступили в эти батальоны и "сливали" информацию о планах и текущей ситуации,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

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