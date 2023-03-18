Путин может закончить, как Николай II: как сильно по нему бьют неудачи в войне
Владимир Путин теряет рейтинг среди населения. Причем падение его "славного" образа началось еще в 2010 – 2011 годах.
Об этом в эфире 24 Канала заявил российский политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что тогда условно "подмочили репутацию" главы Кремля протесты оппозиции на Болотной. Хотя Путину и удалось подавить их, его рейтинг на докризисный уровень не вернулся.
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"Потом произошел Крым. Он переключил народ с внутренней на внешнюю повестку. Его электоральный рейтинг в 2014 – 2015 годах доходил до 76%", – отметил спикер.
Аббас Галлямов о рейтингах Путина среди населения: смотреть видео
Двукратное падение
Впрочем, уже в 2020 году цифра с 76% стремительно упала до 45% – почти двукратное падение, оценил политолог. После этого российские социологи вообще перестали публиковать какие-либо исследования. А особенно электоральные – самые объективные в плане поддержки главы Кремля.
"Благодаря войне Путин хотел консолидировать возле себя граждан, как это было в Крыму. Но Крыма не получилось. Скорой победы тоже. И сейчас поражения делегитимизируют Путина. Они бьют по его базе", – объяснил эксперт.
Не сильный и не могучий
Аббас Галлямов отметил, что путинская легитимность базируется на предположении силы, бесспорной победы и невозможности идти против него. Это своеобразный фатализм, делающий россиян лояльными. Да и он разбивается.
"Путин не так силен. Не всегда знает, что делать. Поэтому делегитимизация ускоряется", – описал процессы политолог.
Он привел пример истории шестиклассницы, сделавшей антивоенный рисунок. Ее отца, тоже выступающего против войны, отправляют за решетку, а сама девочка может оказаться в детдоме.
Внутренняя эрозия идет по полной. И будет момент, когда он ослабнет, потому что он проигрывает войну. Когда-то это все взорвется. Путин, если не придумает какого-нибудь разумного маневра (например, выдвинет преемника), то он реально может закончить, как Николай II,
– резюмировал Аббас Галлямов.
Как Путин теряет доверие: факты
- В конце 2022 года российские олигархи массово отвернулись от Путина. Их значительно ударили санкции из-за войны.
- Президент Сербии Александар Вучич, ранее хваставшийся своими дружескими отношениями с главой Кремля, в начале 2023 года осудил полномасштабное вторжение.
- Даже Виктор Орбан и Александр Лукашенко время от времени удивляют заявлениям не в пользу своего друга Путина.