Рекорд обновлен – ракетные "Магуры" в Черном море уничтожили два вертолета
Возле Крыма дроны "Магура" ликвидировали два российских вертолета. Впервые в истории морские беспилотники смогли уничтожить воздушную цель.
Сначала сообщалось, что 31 декабря 2024 года у мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму украинские морские дроны Magura V5 уничтожили российский вертолет Ми-8. Затем оказалось, что отминусованных судов действительно два, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Обновленный рекорд
Так, спецназовцы подразделения Group 13 с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 поразили два российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.
Обратите внимание! Еще до официального подтверждения украинской разведкой ликвидации именно двух вертолетов информация о гибели экипажей обоих летательных аппаратов появилась в пропагандистских телеграм-каналах. Они ссылались на источники крымской деревни Кача, где расположен аэродром морской авиации Черноморского флота России.
Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться.
Отметим, что разведчикам удалось перехватить радиопереговоры пилота с подбитого вертолета. Тот панически рассказывает, что по нему попали и что прилет был из воды. "После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел, куда она пошла, а первая просто в меня пошла и взорвалась где-то рядом – по вертолету почувствовал, некоторые системы отказали", – жаловался вражеский летчик.
К слову, за время полномасштабной войны Россия потеряла 330 вертолетов и 369 самолетов.
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