Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами

Президент Зеленский побил мировой рекорд по длительности общения с журналистами – четырнадцать часов. 24 канал решил проанализировать самые длинные пресс-конференции и выступления лидеров государств, а также напомнить скандальные заявления некоторых президентов.

Пресс-марафон президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября дал первую большую пресс-конференцию после своего избрания. Глава государства общался с журналистами с 10 утра до 00:08 следующего дня. Пресс-марафон был зафиксирован Нацреестром рекордов как самый продолжительный в мире.

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На пресмарафон, который проходил в фуд-корте в центре столицы собрались несколько сотен журналистов. По десять журналистов садились за стол с главой государства и ставили по одному вопросу (отдельным удавалось втиснуть в один вопрос сразу несколько).



Зеленский разговаривал с журналистами четырнадцать часов / Фото офиса президента

Своей главной миссией Зеленский назвал прекращение войны. Он исключил автономию Донбасса в будущем законе об особом статусе региона. По его словам, чтобы прекратить войну, нужна встреча с Путиным. Но пока об этом не говорится – только о встрече в нормандском формате. Зеленский также заявил, что не готов опубликовать стенограмму разговоров с Путиным, потому что такие действия могли бы иметь серьезные последствия и сорвать процесс переговоров.

Пресс-марафон Зеленского глазами журналистов. Видео

Президент также рассказал о ситуации вокруг олигарха Коломойского и "Приватбанка". Зеленский заявил, что будет защищать позицию государства. Но допустил проигрыш в судебных спорах с Коломойским. Он также сказал, что хотел переговорить с Коломойским. Впрочем такое решение раскритиковало и общество, и международные партнеры Украины.

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"А как я могу решать вопросы, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд... Пусть сами занимаются", – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины на встрече с журналистами отличился яркими цитатами. В частности, о выполнении минских соглашений Зеленский сказал: "Я, как Ван Дамм, нахожусь в конкретном шпагате. Было бы три ноги – на три бы меня посадили".

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Спасибо, очень приятно. Я же скромный человек,

– отметил Владимир Зеленский об установлении мирового рекорда на пресс-марафоне по продолжительности.

Президент Венесуэлы Уго Чавес

Президент Венесуэлы Уго Чавес (умер в 2013 году – "24") несколько раз бил собственные рекорды. Однажды глава Венесуэлы общался с журналистами 4 часа 16 минут. В 2009 году выступление Чавеса в парламенте длилось около 7 часов. В 2012 году венесуэльский лидер выступал перед депутатами парламента почти 11 часов без перерыва.



Чавес мог говорить по 5-11 часов /Фото Getty

Уго Чавес был известным диктатором и противником западного мира, в частности США. Во время выступления на 64 сессии Генассамблеи ООН в 2009 году президент Венесуэлы заявил:

Здесь дьявол (Президент США Джордж Буш, после этих слов Чавес перекрестился, – 24). До сих пор пахнет серой. Нужен психиатр, чтобы проанализировать выступление Буша. Его речь серьезнее фильма Хичкока. Ее можно назвать кухонной книгой дьявола,

– сказал Уго Чавес.

Президент Беларуси Александр Лукашенко



Лукашенко ежегодно увеличивает собственные рекорды / Фото Getty

Самая длинная пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в марте этого года – 7 часов 23 минуты. В 2017 году – 7 часов 21 минуту. В 2015-м Лукашенко говорил с журналистами 7 часов 10 минут. Лидер Беларуси великий "шутник" и мастер по резонансным заявлениям. На пресс-конференции для украинских журналистов в ноябре 2006 года Лукашенко ответил:

Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это, правда, было,

– откровенно признался Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин

Путин также любитель долгих речей и общения с журналистами. Самая длинная пресс-конференция президента РФ длилась 4 часа 40 минут в 2008 году. Путин известен солдафонскими шутками. Одна из них – о бабушке и дедушке - он повторил публично дважды: в 2006 году на саммите G8 и на саммите в Италии в 2014-м. На вопрос американского журналиста: "Что будет, если доллар будет стоить 41 рубль?" президент РФ ответил:

У нас есть поговорочка, грубоватая такая, про бабушку и дедушку: если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой,

– сказал Путин.



Путин любит долгие разговоры и солдафонские шутки / Фото Getty

В декабре 2014 года на ежегодной пресс-конференции журналист из кировской газеты спросил Путина про плохие условия в супермаркетах для производителей национальных напитков. В частности, вятского кваса. Из-за перенесенного инсульта журналист не четко произносил слова.

Чувствую, вы кваску уже махнули. То, что у нас есть свои национальные неалкогольные (ведь так?) напитки, правда. И их нужно продвигать. Но нельзя выгонять других! Мы будем стараться помогать вам отвоевывать российский рынок,

– ответил Путин.

Путин о бабушке и дедушке. Видео

Глава Филиппин Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте с журналистами говорить не слишком любит. Однако по резонансности заявлений побил все рекорды. Однажды Дутерте назвал себя местным Гитлером, который хочет уничтожить всех наркоманов. По его словам, на Филиппинах 3 миллиона человек страдают наркоманией, и он был бы счастлив убить их.

"Если в Германии был Гитлер, в Филиппинах есть ..." – сказал Дутерте и указал на себя.



Родриго Дутерте считает себя Гитлером / Фото Getty

Кроме того он обозвал 44 президента США Обаму сыном проститутки.