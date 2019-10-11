Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами

Президент Зеленський побив світові рекорди з тривалості спілкування із журналістами – чотирнадцять годин. 24 канал вирішив проаналізувати найдовші пресконференції і виступи лідерів держав, а також нагадати скандальні заяви деяких президентів.

Пресмарафон президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня дав першу велику пресконференцію після свого обрання. Глава держави спілкувався із журналістами з 10 ранку до 00:08 наступного дня. Пресмарафон був зафіксований Нацреєстром рекордів як найтриваліший у світі.

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На пресмарафон, який проходив у фуд-корті в центрі столиці, зібралися кілька сотень журналістів. По десять журналістів сідали за стіл з главою держави і ставили по одному питанню (окремим вдавалось в одне питання втиснути одразу кілька).



Зеленський розмовляв із журналістами чотирнадцять годин / Фото офісу президента

Своєю головною місією Зеленський назвав припинення війни. Він виключив автономію Донбасу в майбутньому законі про особливий статус регіону. За його словами, щоб припинити війну, потрібна зустріч із Путіним. Але поки про це не мовиться – тільки про зустріч у нормандському форматі. Зеленський також заявив, що не готовий опублікувати стенограму своїх розмов з Путіним, бо такі дії могли б мати серйозні наслідки і зірвати процес переговорів.

Пресмарафон Зеленського очима журналістів. Відео

Президент також розповів про ситуацію навколо олігарха Коломойського і "Приватбанка". Зеленський заявив, що захищатиме позицію держави. Але допустив програш у судових спорах з Коломойським. Він також сказав, що хотів переговорити з Коломойським. Втім таке рішення розкритикувало і суспільство, і міжнародні партнери України.

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"А як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими повинен вирішувати це питання? Тоді, будь ласка, – НБУ, Коломойський, суд... Нехай самі займаються", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України на зустрічі з журналістами відзначився яскравими цитатами. Зокрема, про виконання мінських угод Зеленський сказав: "Я, наче Ван Дамм, знаходжусь у конкретному шпагаті. Було б три ноги – на три б мене посадили".

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Дякую, дуже приємно. Я ж скромна людина,

– зазначив Володимир Зеленський про встановлення світового рекорду на пресмарафоні з тривалості.

Президент Венесуели Уго Чавес

Президент Венесуели Уго Чавес (помер у 2013 році – "24") кілька разів бив власні рекорди. Одного разу глава Венесуели спілкувався із журналістами 4 години 16 хвилин. У 2009 році виступ Чавеса у парламенті тривав близько 7 годин. У 2012 році венесуельський лідер виступав перед депутатами парламенту майже 11 годин без перерви.



Чавес міг говорити по 5-11 годин /Фото Getty

Уго Чавес був відомим диктатором і ярим противником західного світу, зокрема США. Під час виступу на 64 сесії Генасамблеї ООН у 2009 році президент Венесуели заявив:

Тут диявол (Президент США Джордж Буш, після цих слів Чавес перехрестився, – 24). Досі пахне сіркою. Потрібен психіатр, щоб проаналізувати виступ Буша. Його промова серйозніша фільму Хічкока. Її можна назвати кухонною книгою диявола,

– сказав Уго Чавес.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко



Лукашенко щороку збільшує власні рекорди / Фото Getty

Найдовша пресконференція президента Білорусі Олександра Лукашенка пройшла у березні цього року – 7 годин 23 хвилини. У 2017 році – 7 годин 21 хвилину. У 2015-му Лукашенко говорив із журналістами 7 годин 10 хвилин. Лідер Білорусі великий "жартівник" і майстер з резонансних заяв. На пресконференції для українських журналістів у листопаді 2006 року Лукашенко відповів:

Останні вибори ми сфальсифікували, я вже західникам це говорив. За президента Лукашенка проголосувало 93,5%. Кажуть, це не європейський показник. Ми зробили 86%. Це, правда, було,

– відверто зізнався Лукашенко.

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Президент Росії Володимир Путін

Путін також любитель довгих промов і спілкування з журналістами. Найдовша пресконференція президента РФ тривала 4 години 40 хвилин у 2008 році. Путін відомий солдафонськими жартами. Один з них – про бабусю і дідуся – він повторив публічно двічі: в 2006 році на саміті G8 і на саміті в Італії в 2014-му. На питання американського журналіста: "Що буде, якщо долар коштуватиме 41 рубль?", президент РФ відповів:

У нас є поговорочка, грубувата така, про бабусю і дідуся: якби у бабусі були зовнішні статеві органи дідуся, вона була б дідусем, а не бабусею,

– сказав Путін.



Путін любить довгі розмови і солдафонські жарти / Фото Getty

У грудні 2014 року на щорічній пресконференції журналіст з кіровської газети запитав Путіна про погані умови в супермаркетах для виробників національних напоїв. Зокрема, в’ятського квасу. Через перенесений інсульт журналіст не чітко вимовляв слова.

Відчуваю, ви кваску вже махнули. Те, що у нас є свої національні, неалкогольні (адже так?) напої, правда. І їх потрібно просувати. Але не можна виганяти інших! Ми будемо намагатися допомагати вам відвойовувати російський ринок,

– відповів Путін.

Путін про бабусю і дідуся. Відео

Глава Філіппін Родріго Дутерте

Президент Філіппін Родріго Дутерте із журналістами говорити не надто любить. Однак по резонансності заяв побив усі рекорди. Одного разу Дутерте назвав себе місцевим Гітлером, який хоче знищити всіх наркоманів. За його словами, на Філіппінах 3 мільйони чоловік страждають на наркоманію, і він був би щасливий вбити їх.

"Якщо в Німеччині був Гітлер, у Філіппінах є ...", – сказав Дутерте і вказав на себе.



Родріго Дутерте вважає себе Гітлером / Фото Getty

Крім того він обізвав 44 президента США Обаму сином повії.