Сухопутные войска создали свой рекрутинговый центр: набирают специалистов по БПЛА

В Сухопутных войсках ВСУ решили доукомплектовать воинские части и подразделения через собственный рекрутинговый центр. Его создали, в частности, и для набора новобранцев и специалистов по БПЛА.

Командующий Александр Павлюк отметил, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя. Поэтому первоочередной и основной задачей рекрутингового центра в Сухопутных войсках определили отбор и комплектование подразделений беспилотных систем.

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Почему военные решили создать свой рекрутинговый центр

По словам Павлюка, Сухопутные войска заинтересованы в мотивированных кандидатах с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.

Во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить. Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в пределах специального учебного батальона, профессиональная – также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом,

– пишет командующий Сухопутных войск.

Более подробную информацию о программе отбора и подготовки специалистов беспилотных систем можно получить по телефону горячей линии: 0 800 301 314.

Не только ТЦК: как подразделения сами набирают специалистов