Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны подписали соглашение еще с одной компанией

Министерство обороны Украины продолжает внедрять проект по рекрутингу в ряды Вооруженных Сил Украины. Так, Минобороны подписали соглашение о сотрудничестве с компанией Work.ua.

Это уже вторая рекрутинговая компания, с которой министерство заключило подобное соглашение. Кроме того, продолжаются переговоры Минобороны с рядом других участников рынка трудоустройства.

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Минобороны продолжает развивать проект по рекрутингу

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова подчеркнула, что система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее.

Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно,

– подчеркнула она.

СЕО компании Work.ua Артур Михно отметил, что его компания готова предложить услуги по привлечению военнообязанных в ряды Вооруженных Сил. По его словам, сегодня украинская армия нуждается в очень многих специалистах по гражданским специальностям.

"Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни", – рассказал он.

Михно подчеркнул, что это сотрудничество сделает украинское войско гораздо более эффективным. В то же время все вакансии, которые ищут в ВСУ в ближайшее время можно будет просмотреть на сайте – work.ua.

В Украине вводят рекрутинг в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Она предусматривает переход украинской армии на службу по контракту и внедрение системы рекрутинга.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова отметила, что концепция написана с расчетом на то, что к 2028 году закончится война, наступит демобилизация и условно мирное время. Однако пока призыв в Украине никуда не исчезнет.

Раньше Минобороны уже подписало соглашение о сотрудничестве в рамках рекрутинга с компанией Lobby X. Рекрутеры пообещали выполнять свою работу для нужд армии безвозмездно.

В Минобороны отметили, что если компании желают присоединиться к организации рекрутинга, они должны написать по электронной почте: recruiting@mil.ua.