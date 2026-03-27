Ребенок стал символом репрессий в России из-за войны против Украины. Об этом пишет Franceinfo.
Как рисунок заставил семью бежать из России?
Во Франции предоставили убежище российской девочке Маше Москалевой и ее отцу Алексею, которых преследовали в России из-за антивоенной позиции. Их история началась еще в 2022 году и с тех пор стала одним из самых известных дел о репрессиях за критику войны.
Все началось с детского рисунка. Во время урока в школе Маша нарисовала картину, на которой изобразила ракеты, летящие в сторону Украины, а также написала антивоенные лозунги. Именно этот рисунок привлек внимание администрации школы и правоохранителей.
Я была против войны. Хотя я была еще ребенком, я понимала, что происходит.И когда нам дали эту политическую тему, я нарисовала правду, я нарисовала то, что видела! Но я, конечно, не думала, что последствия будут такими серьезными,
– говорит девочка.
Рисунок Маши изображает российские ракеты, летящие к украинке и ее ребенку / Фото Виржини Перон, "Радио Франция"
После этого к делу подключились российские силовые структуры. Против ее отца Алексея Москалева открыли уголовное дело за "дискредитацию армии", а саму девочку фактически разлучили с ним и поместили в приют.
"Тюрьма – это не санаторий. Мне пришлось многое пережить. Но я всегда говорил, что тот, кто не был в тюрьме, не может по-настоящему понять, что такое Россия", – рассказал отец девочки.
Впоследствии суд в России приговорил мужчину к двум годам заключения. Этот случай стал резонансным, ведь впервые ребенок фактически остался без опеки из-за политического дела против отца. После освобождения и длительных попыток выехать за границу отец и дочь смогли покинуть Россию. Они некоторое время находились за пределами страны, а затем получили гуманитарные документы для въезда во Францию.
В марте 2026 года семья прибыла в Париж, где им предоставили защиту. Французские власти согласились принять их по гуманитарным соображениям, учитывая риски преследования в России.
Сама Маша рассказала, что не жалеет о своем поступке и нарисовала бы этот рисунок снова. Ее история стала символом того, как даже дети могут становиться мишенью для репрессивной системы из-за антивоенной позиции.
Что известно о расправах с "непокорными" в России?
