Дитина стала символом репресій у Росії через війну проти України. Про це пише Franceinfo.
Як малюнок змусив родину тікати з Росії?
У Франції надали притулок російській дівчинці Маші Москальовій та її батькові Олексію, яких переслідували у Росія через антивоєнну позицію. Їхня історія почалася ще у 2022 році й з того часу стала однією з найвідоміших справ про репресії за критику війни.
Усе почалося з дитячого малюнка. Під час уроку в школі Маша намалювала картину, на якій зобразила ракети, що летять у бік України, а також написала антивоєнні гасла. Саме цей малюнок привернув увагу адміністрації школи та правоохоронців.
Я була проти війни. Хоча я була ще дитиною, я розуміла, що відбувається.І коли нам дали цю політичну тему, я намалювала правду, я намалювала те, що бачила! Але я, звичайно, не думала, що наслідки будуть такими серйозними,
– каже дівчинка.
Малюнок Маші зображує російські ракети, що летять до українки та її дитини / Фото Віржині Перон, "Радіо Франція"
Після цього до справи долучилися російські силові структури. Проти її батька Олексія Москальова відкрили кримінальну справу за "дискредитацію армії", а саму дівчинку фактично розлучили з ним і помістили до притулку.
"В'язниця – це не санаторій. Мені довелося багато пережити. Але я завжди казав, що той, хто не був у в'язниці, не може по-справжньому зрозуміти, що таке Росія", – розповів батько дівчинки.
Згодом суд у Росії засудив чоловіка до двох років ув’язнення. Цей випадок став резонансним, адже вперше дитина фактично залишилася без опіки через політичну справу проти батька. Після звільнення і тривалих спроб виїхати за кордон батько та донька змогли залишити Росію. Вони певний час перебували за межами країни, а згодом отримали гуманітарні документи для в’їзду до Франції.
У березні 2026 року сім’я прибула до Парижа, де їм надали захист. Французька влада погодилася прийняти їх із гуманітарних міркувань, зважаючи на ризики переслідування у Росії.
Сама Маша розповіла, що не шкодує про свій вчинок і намалювала б цей малюнок знову. Її історія стала символом того, як навіть діти можуть ставати мішенню для репресивної системи через антивоєнну позицію.
Що відомо про розправи з "непокірними" у Росії?
