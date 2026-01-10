Политолог-американистка Александра Филипенко объяснила 24 Каналу, что республиканцы опасаются повторения ситуации с Афганистаном, поэтому пытаются ограничить единоличные решения президента.

Почему Трамп теряет поддержку республиканцев?

52 сенатора проголосовали за ограничение полномочий Трампа относительно единоличного отправления войск.

Законодательный процесс в США предусматривает последовательное голосование сначала в Сенате, а затем в Палате представителей – если обе палаты одобряют законопроект, он попадает к президенту для подписи.

В случае отказа президента подписать документ он возвращается в Сенат, и тогда для преодоления президентского вето необходимо квалифицированное большинство – 67 голосов, что составляет две трети от общего количества сенаторов, после чего решение вступает в силу независимо от позиции главы государства.

Однако это голосование является четким сигналом, что даже внутри Республиканской партии далеко не все поддерживают такие действия. К тому же сейчас у Республиканской партии в Палате представителей минимальное большинство 218 голосов.

После того, как умер один конгрессмен и Марджери Тейлор Грин, активная сторонница Трампа из Джорджии, покинула Конгресс потеря даже одного голоса сделает невозможным принятие любого законопроекта, поэтому республиканцы буквально балансируют на грани, не имея права на ошибку,

– отметила Филипенко.

Грозит ли раскол в партии законодательным инициативам Трампа?

Внутри двух американских партий существует огромное количество различных движений – от MAGA-трампистов и правых республиканцев до левых демократов-социалистов, которые существенно отличаются между собой. Поэтому Трамп не может позволить себе потерять ни одного голоса, иначе не пройдет ни одно законодательство.

Такая ситуация может сохраняться даже до выборов в ноябре 2026 года.

"В интервью New York Times Трамп заявил, что во внешней политике его будет ограничивать только собственная мораль. Но во внутренней политике так действовать невозможно – конгрессмены, включая республиканцев, напоминают, что любое законодательство нужно проводить через консультации с Республиканской партией", – сказала Филипенко.

Существуют опасения, что возможный провал политики Трампа по Венесуэле будет иметь имя как самого президента, так и Республиканской партии, подобно тому, как катастрофический вывод войск из Афганистана ассоциируется с Джо Байденом и Демократической партией.

Тысячи афганцев, которые помогали США, оказались в ужасном положении. Республиканцы очень опасаются повторения такого сценария, поэтому пытаются "подстелить соломку", чтобы иметь возможность сказать: "А мы голосовали против". Это их попытка защитить репутацию партии,

– подчеркнула Филипенко.

