Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила 24 Каналу, що республіканці побоюються повторення ситуації з Афганістаном, тому намагаються обмежити одноосібні рішення президента.
Чому Трамп втрачає підтримку республіканців?
52 сенатори проголосували за обмеження повноважень Трампа щодо одноосібного відправлення військ.
Законодавчий процес у США передбачає послідовне голосування спочатку в Сенаті, а потім у Палаті представників – якщо обидві палати схвалюють законопроєкт, він потрапляє до президента для підпису.
У разі відмови президента підписати документ він повертається назад до Сенату, і тоді для подолання президентського вето необхідна кваліфікована більшість – 67 голосів, що становить дві третини від загальної кількості сенаторів, після чого рішення набуває чинності незалежно від позиції глави держави.
Проте це голосування є чітким сигналом, що навіть всередині Республіканської партії далеко не всі підтримують такі дії. До того ж зараз у Республіканській партії у Палаті представників мінімальна більшість 218 голосів.
Після того, як помер один конгресмен і Марджері Тейлор Грін, активна прихильниця Трампа з Джорджії, покинула Конгрес втрата навіть одного голосу унеможливить прийняття будь-якого законопроєкту, тому республіканці буквально балансують на межі, не маючи права на помилку,
– зазначила Філіпенко.
Чи загрожує розкол у партії законодавчим ініціативам Трампа?
Всередині двох американських партій існує величезна кількість різних рухів – від MAGA-трампістів і правих республіканців до лівих демократів-соціалістів, які суттєво відрізняються між собою. Тому Трамп не може дозволити собі втратити жодного голосу, інакше не пройде жодне законодавство.
Така ситуація може зберігатися навіть до виборів у листопаді 2026 року.
"В інтерв'ю New York Times Трамп заявив, що у зовнішній політиці його обмежуватиме лише власна мораль. Але у внутрішній політиці так діяти неможливо – конгресмени, включно з республіканцями, нагадують, що будь-яке законодавство потрібно проводити через консультації з Республіканською партією", – сказала Філіпенко.
Існують побоювання, що можливий провал політики Трампа щодо Венесуели матиме ім'я як самого президента, так і Республіканської партії, подібно до того, як катастрофічне виведення військ з Афганістану асоціюється з Джо Байденом та Демократичною партією.
Тисячі афганців, які допомагали США, опинилися в жахливому становищі. Республіканці дуже побоюються повторення такого сценарію, тому намагаються "підстелити соломку", щоб мати змогу сказати: "А ми голосували проти". Це їхня спроба захистити репутацію партії,
– підкреслила Філіпенко.
Що відомо про заяви Трампа щодо зовнішньої політики США?
Дональд Трамп заявив, що США повинні отримати контроль над Гренландією, аби не допустити її переходу під вплив Росії чи Китаю. За його словами, у Вашингтоні розглядають різні сценарії розв'язання цього питання, включно з силовим.
Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії та Китаю.
Він підкреслив, що США відкриті до співпраці з країнами, зацікавленими в енергоресурсах, попри свою попередню критику європейців за торгівлю з Росією.