Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила 24 Каналу, що республіканці побоюються повторення ситуації з Афганістаном, тому намагаються обмежити одноосібні рішення президента.

Чому Трамп втрачає підтримку республіканців?

52 сенатори проголосували за обмеження повноважень Трампа щодо одноосібного відправлення військ.

Законодавчий процес у США передбачає послідовне голосування спочатку в Сенаті, а потім у Палаті представників – якщо обидві палати схвалюють законопроєкт, він потрапляє до президента для підпису.

У разі відмови президента підписати документ він повертається назад до Сенату, і тоді для подолання президентського вето необхідна кваліфікована більшість – 67 голосів, що становить дві третини від загальної кількості сенаторів, після чого рішення набуває чинності незалежно від позиції глави держави.

Проте це голосування є чітким сигналом, що навіть всередині Республіканської партії далеко не всі підтримують такі дії. До того ж зараз у Республіканській партії у Палаті представників мінімальна більшість 218 голосів.

Після того, як помер один конгресмен і Марджері Тейлор Грін, активна прихильниця Трампа з Джорджії, покинула Конгрес втрата навіть одного голосу унеможливить прийняття будь-якого законопроєкту, тому республіканці буквально балансують на межі, не маючи права на помилку,

– зазначила Філіпенко.

Чи загрожує розкол у партії законодавчим ініціативам Трампа?

Всередині двох американських партій існує величезна кількість різних рухів – від MAGA-трампістів і правих республіканців до лівих демократів-соціалістів, які суттєво відрізняються між собою. Тому Трамп не може дозволити собі втратити жодного голосу, інакше не пройде жодне законодавство.

Така ситуація може зберігатися навіть до виборів у листопаді 2026 року.

"В інтерв'ю New York Times Трамп заявив, що у зовнішній політиці його обмежуватиме лише власна мораль. Але у внутрішній політиці так діяти неможливо – конгресмени, включно з республіканцями, нагадують, що будь-яке законодавство потрібно проводити через консультації з Республіканською партією", – сказала Філіпенко.

Існують побоювання, що можливий провал політики Трампа щодо Венесуели матиме ім'я як самого президента, так і Республіканської партії, подібно до того, як катастрофічне виведення військ з Афганістану асоціюється з Джо Байденом та Демократичною партією.

Тисячі афганців, які допомагали США, опинилися в жахливому становищі. Республіканці дуже побоюються повторення такого сценарію, тому намагаються "підстелити соломку", щоб мати змогу сказати: "А ми голосували проти". Це їхня спроба захистити репутацію партії,

– підкреслила Філіпенко.

