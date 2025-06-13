"Это ужасно": почему США передали предназначенные для Украины детонаторы на Ближний Восток

Соединенные Штаты перенаправили на Ближний Восток детонаторы к ракетам, которые должна была получить Украина. Все здесь сложнее, чем кажется. И конгрессмены уже сообщили некоторые секреты относительно этой ситуации.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии, общественный деятель Борис Пинкус, заметив, что ситуация действительно ужасная. Они уже спрашивали у конгрессменов, что вообще произошло с детонаторами к ракетам. И "всплыли" интересные детали.

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Что будет с детонаторами

Как отметил Пинкус, конгрессмены объяснили, что Соединенные Штаты не имеют в наличии значительного количества таких детонаторов. Поэтому, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, они решили перенаправить их на американские базы. Иран угрожал по ним ударить.

Арабские страны просили Трампа попробовать договориться с Ираном. Израиль тем временем отметил, что не будет этого делать, ведь Иран стоит в шаге от ядерного оружия. В конце концов в ночь на 13 мая состоялся удар Израиля по Ирану, а потом Иран отменил ядерные переговоры с США.

Конгрессмены также сообщили, чего ожидать Украине. И все же нашлось место для позитива. Вероятно, через определенное время наше государство получит эти детонаторы.

Конгрессмены намекнули, что не надо волноваться. Идут переговоры с Европой. Они что-то компенсируют. Но американская оборонка работает. Детонаторы будут замещены. Тем более на них уже выделили деньги. Поэтому это временная замена. Конечно, что это ужасно. Нельзя было так делать. Но я не верю, что США могла забрать это у Украины и не дать ничего взамен. Это даже преступно. Нас успокаивают, что есть договоренность,

– отметил Пинкус.

Добавим, Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня. Уже известно, что там удалось нанести серьезное поражение иранским ЗРК и радарам.