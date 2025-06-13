Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії, громадський діяч Борис Пінкус, зауваживши, що ситуація дійсно жахлива. Вони вже питалися в конгресменів, що взагалі відбулося з детонаторами до ракет. І "випливли" цікаві деталі.

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Що буде з детонаторами

Як наголосив Пінкус, конгресмени пояснили, що Сполучені Штати не мають в наявності значної кількості таких детонаторів. Тому, враховуючи ситуацію на Близькому Сході, вони вирішили перенаправити їх на американські бази. Іран погрожував по них вдарити.

Арабські країни просили Трампа спробувати домовитися з Іраном. Ізраїль тим часом наголосив, що не буде цього робити, адже Іран стоїть за крок до ядерної зброї. Зрештою в ніч на 13 травня відбувся удар Ізраїля по Ірану, а згодом Іран скасував ядерні переговори зі США.

Конгресмени також повідомили, чого очікувати Україні. І все ж знайшлося місце для позитиву. Ймовірно, через певний час наша держава отримає ці детонатори.

Конгресмени натякнули, що не треба хвилюватися. Йдуть переговори з Європою. Вони щось компенсують. Але американська оборонка працює. Детонатори будуть заміщені. Тим паче на них вже виділили гроші. Тому це тимчасова заміна. Звісно, що це жахливо. Не можна було так робити. Але я не вірю, що США могла забрати це в України і не дати нічого натомість. Це навіть злочинно. Нас заспокоюють, що є домовленість,

– зазначив Пінкус.

Додамо, Ізраїль завдав удару по Ірану в ніч на 13 червня. Вже відомо, що там вдалося завдати серйозного ураження іранським ЗРК та радарам.