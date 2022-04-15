Ресурс заканчивается, помощи нужно все больше: как волонтеры спасают жизнь в Харькове

С первого дня полномасштабной агрессии России Харьков стал одним из эпицентров атак оккупантов. Местные жители вынуждены спасаться и искать более безопасные регионы.

Команда волонтеров Rescue NOW UA занимается эвакуацией людей из Харькова в Полтаву и Днепр. Обратными рейсами она доставляет гуманитарную помощь в город.

Важно Россия хочет двигаться и на Харьковскую область и Юг, – заместитель министра обороны Украины

Как собиралась команда

Сайт 24 канала продолжает серию публикаций о людях, которых война вынудила отказаться от привычной жизни. Каждый из них убежден, что делает мало. Но они делают все, что могут ради приближения победы и поддержки рядом.

Соучредитель Rescue NOW UA Виталий Бандура рассказал, что история проекта началась с людей, которые перестали справляться с помощью харьковчан самостоятельно.

Мой друг Миша Черноморец на своей машине вывозил людей в Полтаву. Это была первая неделя войны. Ему звонили, к нему направляли людей, которых нужно было вывезти. Когда стало ясно, что он просто зашивается и больше не может даже принимать звонки, Миша попросил помочь. Я на его работу начал наслаивать процессы. Искать людей, с которыми мы могли бы работать. Так в команде появился Игорь Ключник, сейчас полностью координирующий весь проект. Очень быстро все это разрослось в большую структуру,

– рассказывает он.

Работают в этой структуре люди, которые в мирное время являлись представителями самых разных сфер: от IТ и производств до искусства и дизайна. Виталий добавил, что не представляет, при каких бы условиях такая команда могла не просто собраться вместе, но и эффективно работать на достижение конкретных целей.

Как работает эвакуация

Команда волонтеров работает практически в круглосуточном режиме. Около 60 человек – административно-координационный штаб, который работает удаленно, принимает и обрабатывает заявки от жителей города, нуждающихся в помощи.

У нас есть горячая линия, на которую люди звонят. Есть телеграм-бот, на который поступают заявки. Заявки обрабатываются одними людьми. Звонки принимают другие люди. К примеру, звонят и говорят: "Мы на Салтовке в подвале, здесь обстрелы. Мы не можем выйти. У нас заканчивается еда и лекарства". Наши ребята это фиксируют и отправляют заявку на распределяющий и отправляющий гуманитарку штаб,

– рассказывает Бандура.

Кроме того, в Харькове несколько сотен волонтеров, работающих в штабах и непосредственно с людьми. Они каждый день готовят еду, развозят еду, распределяют лекарства, организуют выезды. Эти люди работают практически под грифом "секретно", чтобы публичность не разрушила отлаженную логистику.

Как можно эвакуироваться Для эвакуации из Харькова нужно позвонить по номеру горячей линии (+38 057 725 95 10) или заполнить форму: Для эвакуации из Харькова нужно позвонить по номеру горячей линии (+38 057 725 95 10) или заполнить форму: https://forms.gle/N1BnaDrdTk21RJoh6 . С людьми связываются координаторы call-центра, чтобы забронировать время и направление и уточнить все нюансы типа проезда с животными. Не просто можно, а нужно забирать с собой четырехлапых и хвостатых друзей! Также команда помогает эвакуироваться тяжелобольным, в частности лежачим пожилым людям.

Из того, что рассказывают волонтеры, работающие в самом Харькове, понимаю, что обстрелы в городе практически не прекращается. Развозки они делают нон-стоп, прерываясь только на комендантский час – в это время работать слишком опасно,

– уточнил Бандура.

По его словам, команда волонтеров создала своеобразный all-inclusive для эвакуации людей – не только вывезти, но и поддерживать людей на всех этапах. Например, если человек не хочет уезжать, то нужно поговорить с ним и убедить, что уехать – безопаснее.

К теме Оккупанты повсюду разбрасывают в Харькове мины отложенного действия: за день нашли более 80

Марина Чередниченко, управляющая call-центром, отметила, что уговаривать людей на выезд – отдельное искусство. Особенно в районах, где обстрелы не стихают.

Они чувствуют себя в псевдобезопасности просто потому, что к ним до сих пор ничего не прилетело. Они думают, что в дороге будет опаснее, чем дома. Поначалу люди легче соглашались на выезд. В одном из районов люди реально с начала войны живут в подвалах и не выходят оттуда. К нам даже обращались военные, которые просили всех забрать – слишком опасно. Но проблема в том, что эти люди не верят, что в других городах Украины может быть спокойнее и безопаснее,

– рассказала она.

По словам волонтера, в таких районах восприятие местных жителей сильно обезображено постоянными обстрелами. В частности, они не верят, что где-то есть другая жизнь вне подвалов, где можно выходить на улицу, где работают магазины, где можно сходить в аптеку за лекарством.

"Они держатся за свой подвал, веря, что это – лучшее и безопасное для них место. В это верят не просто 5–10 человек. Это целый район", – добавила она.

Чтобы организовать эвакуацию из таких районов, приходится подключать психологов.

Люди боятся эвакуироваться из районов, постоянно находящихся под обстрелами россиян / Фото rescuenow

Хотя бывают случаи, когда решение остаться на дому продиктовано еще более неожиданными мотивами.

У нас была 92-летняя бабушка, которой мы возили гуманитарку. Она живет в районе, который с самого начала обстреливается мощнее всего. Она осталась одна в многоэтажном доме – больше ни в одной квартире никого нет. Ее родственники живут в другом городе. Но ехать она отказывалась категорически,

– сказала Марина Чередниченко.

Убеждать уехать к семьи бабушку пытались разными аргументами. В конце концов, волонтер, который заботился о ней, сказал, что если в город зайдут россияне, она останется в оккупации сама, помогать возможности больше не будет и это вряд ли закончится чем-то хорошим.

Бабушка на это ответила: "Да я жду! Пусть приходят. У меня есть ключи от многих квартир в этом доме. Они придут, заселятся, поедят. А когда они уснут, я в свободных квартирах открою газ и взорву их всех!". И вот с твердым намерением реализовать этот план она продолжала жить под обстрелами,

– добавила волонтер.

Впрочем, через некоторое время бабушку все же удалось уговорить на переезд – в доме отключили газ. План женщины сорвался, поэтому оставаться под обстрелами больше не имело смысла. Так, волонтерам удалось вывезти ее к родственникам.

К теме Бои под Изюмом и частичное блокирование Харькова: ситуация на Слобожанском направлении

Случаи, подобные этому – индивидуальная эвакуация, которую волонтеры организуют для пожилых и людей с инвалидностью, требующих специальных условий перевозки.

Такое случается часто и требует особого внимания.

В начале марта к нам обратилась девушка, проживающая в Германии. У нее в Харькове остались родители и бабушка. Больше в Украине никого нет. Отец и бабушка – лежачие. Перевозить их следует в специально оборудованных автомобилях. На тот момент выезд из города и просто передвижение по нему были задачей со звездочкой – волонтеров еще мало, такси уже нет, частные скорые боятся ездить,

– пояснила Марина.

Она отметила, что транспортировать семью нужно было до границы с Польшей и передать дочери.

Последствия обстрелов российских оккупантов / Фото rescuenow

"Честно говоря, я не верила, что мы вообще сможем реализовать эту заявку. Но нам удалось – нашли ребят, которые приехали со своей машиной, забрали эту семью и вывезли к дочери. Здесь нет искренних подробностей. Но в пределах одной семьи – это большое счастье", – подчеркнула Марина.

Еще один тип эвакуации, организуемый этой командой, – почти рейсовая, когда каждое утро из Харькова выезжают автобусы в сторону Полтавы и Днепра.

Если человеку негде жить – мы связываем его с волонтерами, которые расселяют в Полтаве и Днепре. Если человек хочет поехать дальше – у нас есть ребята, которые помогают построить маршрут и найти транспорт, который вывезет в более безопасные города,

– добавил Виталий.

Как работает гуманитарка

Автобусы, которые с утра вывозят людей в безопасные города, вечером возвращаются в город с продуктами, лекарствами, детским питанием, средствами гигиены и другой гуманитарной помощью.

С гуманитаркой ситуации бывают разные. Бывает, звонит дедушка и извиняющимся голосом говорит: "Извините, мне очень неудобно. Я никогда ничего не просил. Но мне совсем ничего есть. Вы не могли бы помочь?" Бывает, что нужно помочь тем или иным подразделениям военнослужащих с обеспечением,

– рассказала Марина.

Помогать также пытаются населенным пунктам вокруг Харькова. Самая тяжелая ситуация в селах, которые уже попали под оккупацию или в окружение россиян. Возможности туда попасть, чтобы привезти помощь людям или кого-то вывезти, практически нет.

Актуально Россияне с РСЗО начали разбрасывать по Харькову мины замедленного действия

Среди того, что больше всего нужно – продукты. Бандура говорит, что на это уходит почти 60% всех средств. Единственным ресурсом на сегодняшний день являются донаты.

Очень быстро создали странички, на которые люди могут заходить и нас поддерживать. Ищем их, потому что много ресурсов идет на покупку еды, аренду автобусов, топливо. Поиск стабильного финансирования – наша главная задача. Хайп вокруг Украины начинает стихать и на донатах это тоже чувствуется. Если не найдем выход на получение стабильной гуманитарной помощи, мы продолжим ее покупать. Потому что выхода нет – людей, которым нужна помощь, становится все больше,

– заметил он.

Кроме того, по его словам, в последнее время стали появляться запросы от людей, желающих вернуться в Харьков. Однако волонтеры предупреждают, что в городе пока не безопасно.

"Путин не оставляет Харьков" – какая ситуация в городе: смотрите видео