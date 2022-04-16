Команда волонтерів Rescue NOW UA займається евакуацією людей з Харкова у Полтаву та Дніпро. Зворотними рейсами вона доставляє гуманітарну допомогу в місто.

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Сайт 24 каналу продовжує серію публікацій про людей, яких війна змусила відмовитись від звичного життя. Кожен з них переконаний, що робить замало. Але вони роблять все, що можуть заради наближення перемоги та підтримки тих, хто поруч.

Як збиралася команда

Співзасновник Rescue NOW UA Віталій Бандура розповів, що історія проєкту почалась із людей, які перестали справлятись із допомогою харків'янам самостійно.

Мій друг Міша Чорноморець своєю машиною вивозив людей до Полтави. Це був перший тиждень війни. Йому дзвонили, до нього направляли людей, яких треба було вивезти. Коли стало зрозуміло, що він просто зашивається і більше не може навіть просто приймати дзвінки, Міша попросив допомогти. Я на його роботу почав нашаровувати процеси. Шукати людей, з якими ми б могли працювати. Так у команді з'явився Ігор Ключник, який зараз повністю координує весь проєкт. Дуже швидко все це розрослося у велику структуру,

– розповідає він.

Працюють у цій структурі люди, які у мирний час були представниками найрізноманітніших сфер: від ІТ та виробництв до мистецтва і дизайну. Віталій додав, що не уявляє, за яких би ще умов така команда могла не просто зібратись разом, а й ефективно працювати на досягнення конкретних цілей.

Як працює евакуація

Команда волонтерів працює практично у цілодобовому режимі. Близько 60 людей – адміністративно-координаційний штаб, який працює віддалено, приймає та обробляє заявки від мешканців міста, що потребують допомоги.

У нас є гаряча лінія, на яку люди дзвонять. Є телеграм-бот, на який надходять заявки. Заявки обробляються одними людьми. Дзвінки приймають інші люди. Наприклад, дзвонять і кажуть: "Ми на Салтівці у підвалі, тут обстріли. Ми не можемо вийти. У нас закінчується їжа та ліки". Наші хлопці це фіксують та відправляють заявку на штаб, який розподіляє та відправляє гуманітарку,

– розповідає Бандура.

Крім того, у самому Харкові кілька сотень волонтерів, які працюють у штабах та безпосередньо з людьми. Вони щодня готують їжу, розвозять їжу, розподіляють ліки, організовують виїзди. Ці люди працюють практично під грифом "таємно", аби публічність не зруйнувала налагоджену логістику.

Як можна евакуюватися Для евакуації з Харкова потрібно зателефонувати за номером гарячої лінії (+38 057 725 95 10) або заповнити форму: Для евакуації з Харкова потрібно зателефонувати за номером гарячої лінії (+38 057 725 95 10) або заповнити форму: https://forms.gle/N1BnaDrdTk21RJoh6 . З людьми зв'язуються координатори call-центру, щоб забронювати час і напрямок та уточнити всі нюанси на кшталт проїзду з тваринами. Не просто можна, а треба забирати з собою чотирилапих й хвостатих друзів! Також команда допомагає евакуюватися важкохворим, зокрема лежачим людям похилого віку.

З того, що розповідають волонтери, які працюють у самому Харкові, розумію, що обстріл у місті практично не припиняється. Розвезення вони роблять нон-стоп, перериваючись лише на комендантську годину – у цей час працювати надто небезпечно,

– уточнив Бандура.

За його словами, команда волонтерів створила своєрідний all-inclusive для евакуації людей – не тільки вивезти, а і підтримувати людей на всіх етапах.Наприклад, якщо людина не хоче виїжджати, то треба поговорити з нею та переконати, що виїхати – безпечніше.

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Марина Чередниченко, яка керує call-центром, зауважила, що вмовляти людей на виїзд – окреме мистецтво. Особливо у районах, де обстріли не стихають.

Вони почуваються у псевдобезпеці просто тому, що безпосередньо до них досі нічого не прилетіло. Вони думають, що в дорозі буде небезпечніше, ніж удома. Спочатку люди легше погоджувалися на виїзд. В одному з районів люди реально з початку війни живуть у підвалах і не виходять звідти. До нас навіть зверталися військові, які просили всіх забрати – вже надто небезпечно. Але проблема у в тому, що ці люди не вірять, що в інших містах України може бути спокійніше та безпечніше,

– розповіла вона.

За словами волонтерки, у таких районах сприйняття місцевих мешканців сильно спотворене постійними обстрілами. Зокрема, вони не вірять, що десь є інше життя поза підвалами, де можна виходити на вулицю, де працюють магазини, де можна сходити до аптеки за ліками.

"Вони тримаються за свій підвал, вірячи, що це – найкраще та найбезпечніше для них місце. У це вірять не просто 5-10 людей. Це цілий район", – додала вона.

Для того щоб організувати евакуацію з таких районів, доводиться підключати психологів.

Люди бояться евакуйовуватись з районів, які постійно перебувають під обстрілами росіян / Фото rescuenow

Хоча бувають випадки, коли рішення залишитись вдома продиктоване ще більш несподіваними мотивами.

У нас була 92-річна бабуся, якій ми возили гуманітарку. Вона живе у районі, який від самого початку обстрілюється найпотужніше. Вона залишилася одна у багатоповерховому будинку – більше в жодній квартирі нікого немає. Її родичі живуть в іншому місті. Але їхати вона відмовлялася категорично,

– сказала Марина Чередниченко.

Переконувати виїхати до родини бабусю намагались різними аргументами. Зрештою, волонтер, який нею опікувався, сказав, що якщо у місто зайдуть росіяни, вона лишиться в окупації сама, допомогати можливості більше не буде і це навряд закінчиться чимось хорошим.

Бабуся на це відповіла: "Так я ж чекаю! Хай приходять. У мене є ключі від багатьох квартир у цьому будинку. Вони прийдуть, заселяться, поїдять. А коли вони заснуть, я у вільних квартирах відкрию газ та підірву їх усіх!". І ось із твердим наміром реалізувати цей план вона продовжувала жити під обстрілами,

– додала волонтерка.

Втім, за якийсь час бабусю все ж вдалось умовити на переїзд – у будинку відключили газ. План жінки зірвався, тому залишатися під обстрілами більше не було сенсу. Так волонтерам вдалося вивезти її до родичів.

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Випадки, подібні до цього – індивідуальна евакуація, яку волонтери організовують для літніх людей та людей з інвалідністю, що потребують спеціальних умов перевезення.

Таке трапляється часто й потребує особливої уваги.

На початку березня до нас звернулася дівчина, яка мешкає в Німеччині. У неї в Харкові залишилися батьки та бабуся. Більше в Україні нікого немає. Батько і бабуся – лежачі. Перевозити їх потрібно у спеціально обладнаних автомобілях. На той момент виїзд із міста та просто пересування по ньому були завданням із зірочкою – волонтерів ще мало, таксі вже немає, приватні швидкі бояться їздити,

– пояснила Марина.

Вона зазначила, що транспортувати сім'ю треба було до кордону з Польщею та передати вже дочці.

Наслідки обстрілів російських окупантів / Фото rescuenow

"Чесно кажучи, я не вірила, що ми взагалі зможемо реалізувати цю заявку. Але нам вдалось – знайшли хлопців у Дніпрі, які приїхали зі своєю машиною, забрали цю сім'ю та вивезли до дочки. Тут немає щирих подробиць. Але в межах однієї сім'ї – це велике щастя", – наголосила Марина.

Ще один тип евакуації, який організовує ця команда, – майже рейсова, коли кожного ранку з Харкова виїжджають автобуси у бік Полтави та Дніпра.

Якщо людині ніде жити – ми зв'язуємо її із волонтерами, які розселяють у Полтаві та Дніпрі. Якщо людина хоче поїхати далі – у нас є хлопці, які допомагають побудувати маршрут та знайти транспорт, який вивезе у безпечніші міста,

– додав Віталій.

Як працює гуманітарка

Автобуси, які зранку вивозять людей у безпечні міста, ввечері повертаються до міста з продуктами, ліками, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою.

З гуманітаркою ситуації бувають різні. Буває дзвонить дідусь і пробачливим голосом каже: "Вибачте, мені дуже незручно. Я ніколи нічого не просив. Але мені зовсім нічого їсти. Ви не могли б допомогти?". Буває, потрібно допомогти тим чи іншим підрозділам військовослужбовців із забезпеченням,

– розповіла Марина.

Допомагати намагаються також населеним пунктам навколо Харкова. Найважча ситуація у тих селах, які вже потрапили під окупацію чи в оточення росіян. Можливості туди потрапити, аби привезти допомогу людям, або когось вивезти практично немає.

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Серед того, що найбільше потрібно – продукти. Бандура каже, що на це йде майже 60% всіх коштів. Єдиним ресурсом на сьогодні є донати.

Дуже швидко створили сторінки, на які люди можуть заходити й нас підтримувати. Шукаємо їх, тому що багато ресурсів йде на купівлю їжі, оренду автобусів, паливо. Пошук стабільного фінансування – наше головне завдання. Хайп довкола України починає стихати й на донатах це теж відчувається. Якщо не знайдемо виходів на здобуття стабільної гуманітарної допомоги, ми продовжимо її купувати. Тому що виходу немає – людей, яким потрібна допомога, стає дедалі більше,

– зауважив він.

Крім того, за його словами, останнім часом почали з'являтись запити від людей, які хочуть повернутись до Харкова. Однак волонтери попереджують, що у місто поки не є безпечним.

Для тих, хто має бажання та можливість допомогти волонтерам "Rescue NOW UA", всі реквізити опубліковані на сайті організації.

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