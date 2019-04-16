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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Реваншисти не мають отримати багато мандатів: чому важливі парламентські вибори

      Антикоррупционный майдан 93 Читати новину українською

      За час президентства Петра Порошенка було чимало провалів. І люди втратили віру. В передвиборчому штабі президента Порошенка вже не знають, що б іще придумати, щоб зберегти його на посаді. Однак варто пам'ятати, що не менш важливі вибори – парламентські – ще попереду. І саме парламент ухвалює бюджет, призначає уряд, приймає закони, за якими ми всі живемо.

      У штабі додумались розвісити по всій країні фотографії російського президента. Візуалізували, так би мовити, головну тезу його передвиборчої кампанії "обирайте мене, а то Путін нападе". Головну, якщо не єдину, бо тваринний страх війни — то єдине, до чого залишилось апелювати президенту, якому більше ніхто не вірить.

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      Очевидно, що мета Москви — контроль над Україною. Але контролювати захоплену фізично територію складно і дорого, а от розхитана політично, послаблена економічно держава, стає легкою здобиччю проросійських реваншистських сил. Особливо, якщо ці проросійські сили весь цей час зберігали доступ до державних ресурсів, наживатися на яких їм дозволяли корумповані силові структури під пильним керівництвом нинішньої політичної еліти та непрацююча система правосуддя. 

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      Бойки, Вілкули, Мураєви, уламки регіонів в нинішньому парламенті з "Опозиційного блоку", "Волі народу" і "Відродження" – не тільки не покарані, але й нарощують свою політичну підтримку. Кум Путіна Медведчук на всю країну озвучує сепаратистські заклики на одному з національних телеканалів і замість покарання збирається йти на парламентські вибори. Рінат Ахметов, чия фінансова підтримка колись зробила Януковича президентом, не тільки не збіднів, а навпаки – за даними американського Bloomberg – збільшив за роки президентства Порошенка свої статки до фантастичних 6 мільярдів доларів.

      Всі ці проросійські сили, які за 5 років після Революції Гідності не тільки не були покарані, але й наростили м’язи, тепер підуть на парламентські вибори. І вірогідність того, що реваншисти отримають багато мандатів, збільшується.

      А я нагадаю, що саме парламент (парламент – не президент) ухвалює бюджет, призначає уряд, який цими бюджетними коштами розпоряджається, приймає закони, за якими ми всі живемо, і навіть зміни до Конституції. 

      І це є прямим наслідком 5 років президентства Порошенка. Прямим, бо приватизовані ним правоохоронні органи так і не притягнули нікого з них до відповідальності. А роботу нових антикорупційних органів він та його бізнес-партнери в парламенті саботували.

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      Він сам фактично нещодавно це підтвердив, підтримавши необхідність перезавантаження щонайменше двох з трьох антикорупційних органів НАЗК і САП. І це після того, як кілька років розказував і нам, і за кордоном про їхні успіхи, а всіх, хто критикував "антикорупційну інфстраструктуру", фактично, називав рукою Москви. Не кажучи про судову реформу, за яку він "відповідав особисто" так само, як і за антикорупційну. І яка закінчилась через 5 років збереженням посад суддями Майдану, корупціонерами і негідниками. 

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      Автор: Александра Дрик
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Видеоблоги Антикоррупционный майдан
      Источник: 24 канал
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