Россияне нанесли несколько кибератак на приложение Резерв+ в первые дни его работы

В Министерстве обороны Украины готовились к тому, что враг попытается сорвать работу приложения Резерв+ и запустит DDоS-атаки. В первые дни украинские специалисты отбили несколько таких коварных попыток.

Украинское приложение, созданное для учета мобилизационного резерва Украины, ожидаемо сразу же стало одной из главных целей россиян.

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В первые дни отбили несколько кибератак

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, именно в первые часы работы приложения Резерв+ произошло большое количество одновременных запросов на авторизацию.

Наибольшая нагрузка на систему, ожидаемо, произошла в первые часы запуска приложения, ведь цифровой сервис – это всегда удобнее для людей,

– отметила Черногоренко.

Заместитель министра отметила, что специалисты были готовы к тому, что враг будет пытаться сорвать наши планы и запустит DDоS-атаки. Поэтому специалисты разработали функционал для защиты от этих попыток с закрытием определенных каналов трафика.

Черногоренко отметила, что именно такие контрдействия несколько замедлили вход для всех, что вызвало определенные неудобства. Из-за этого были трудности с авторизацией через BankID. Однако это дало возможность справиться с несколькими мощными атаками в первые дни работы приложения в субботу и воскресенье.

Что известно о работе приложения Резерв+