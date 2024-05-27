Украинское приложение, созданное для учета мобилизационного резерва Украины, ожидаемо сразу же стало одной из главных целей россиян.
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В первые дни отбили несколько кибератак
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, именно в первые часы работы приложения Резерв+ произошло большое количество одновременных запросов на авторизацию.
Наибольшая нагрузка на систему, ожидаемо, произошла в первые часы запуска приложения, ведь цифровой сервис – это всегда удобнее для людей,
– отметила Черногоренко.
Заместитель министра отметила, что специалисты были готовы к тому, что враг будет пытаться сорвать наши планы и запустит DDоS-атаки. Поэтому специалисты разработали функционал для защиты от этих попыток с закрытием определенных каналов трафика.
Черногоренко отметила, что именно такие контрдействия несколько замедлили вход для всех, что вызвало определенные неудобства. Из-за этого были трудности с авторизацией через BankID. Однако это дало возможность справиться с несколькими мощными атаками в первые дни работы приложения в субботу и воскресенье.
Что известно о работе приложения Резерв+
- Министерство обороны Украины ночью 18 мая запустило мобильное приложение Резерв+. Оно должно помочь военнообязанным, призывникам и резервистам обновить свои учетные данные в ТЦК.
- Вечером 22 мая Екатерина Черногоренко подтвердила бешеную популярность программы Резерв+. По ее словам, процесс цифровизации является неотвратимым, и на тот момент обновили данные более 800 тысяч граждан.
- В Министерстве обороны объяснили, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра "Обериг" содержат ошибки или не актуальны.
- В период с 18 мая по 16 июля военнообязанным нужно обновить свои военно-учетные данные. Касается это, в частности, украинцев, которые 10, а то и 20 лет назад выехали за границу. Для этого можно воспользоваться приложением "Резерв+".
- Также Екатерина Черногоренко попросила всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение Резерв+.