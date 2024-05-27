Український додаток, створений для обліку мобілізаційного резерву України, очікувано одразу ж став однією з головних цілей росіян.

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У перші дні відбили кілька кібератак

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, саме у перші години роботи додатку Резерв+ відбулася велика кількість одночасних запитів на авторизацію.

Найбільше навантаження на систему, очікувано, відбулося у перші години запуску застосунку, адже цифровий сервіс – це завжди зручніше для людей,

– зазначила Черногоренко.

Заступниця міністра зазначила, що спеціалісти були готові до того, що ворог буде намагатися зірвати наші плани та запустить DDоS-атаки. Тому фахівці розробили функціонал для захисту від цих спроб із закриттям певних каналів трафіку.

Черногоренко наголосила, що саме такі контрдії дещо сповільнили вхід для всіх, що викликало певні незручності. Через це були труднощі з авторизацією через BankID. Однак це дало можливість впоратися з кількома потужними атаками у перші дні роботи застосунку в суботу та неділю.

Що відомо про роботу додатка Резерв+