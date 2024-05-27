Український додаток, створений для обліку мобілізаційного резерву України, очікувано одразу ж став однією з головних цілей росіян.
Дивіться також Які є покарання і штрафи, якщо у чоловіка немає з собою військового квитка: адвокат пояснив
У перші дні відбили кілька кібератак
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, саме у перші години роботи додатку Резерв+ відбулася велика кількість одночасних запитів на авторизацію.
Найбільше навантаження на систему, очікувано, відбулося у перші години запуску застосунку, адже цифровий сервіс – це завжди зручніше для людей,
– зазначила Черногоренко.
Заступниця міністра зазначила, що спеціалісти були готові до того, що ворог буде намагатися зірвати наші плани та запустить DDоS-атаки. Тому фахівці розробили функціонал для захисту від цих спроб із закриттям певних каналів трафіку.
Черногоренко наголосила, що саме такі контрдії дещо сповільнили вхід для всіх, що викликало певні незручності. Через це були труднощі з авторизацією через BankID. Однак це дало можливість впоратися з кількома потужними атаками у перші дні роботи застосунку в суботу та неділю.
Що відомо про роботу додатка Резерв+
- Міністерство оборони України вночі 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+. Він має допомогти військовозобов'язаним, призовникам та резервістам оновити свої облікові дані ТЦК.
- Увечері 22 травня Катерина Черногоренко підтвердила шалену популярність програми Резерв+. За її словами, процес цифровізації є невідворотним і на той момент оновили дані понад 800 тисяч громадян.
- У Міністерстві оборони пояснили, що до територіальних центрів комплектування доведеться звернутися, якщо дані з реєстру "Оберіг" містять помилки або не актуальні.
- У період з 18 травня по 16 липня військовозобов'язаним потрібно оновити свої військово-облікові дані. Стосується це, зокрема, українців, які 10, а то й 20 років тому виїхали за кордон. Для цього можна скористатися додатком "Резерв+".
- Також Катерина Черногоренко попросила усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок Резерв+.