Путин сам виноват в этом: в России может начаться военный бунт

В России после так называемой "инаугурации" Владимира Путина начались серьезные изменения в военно-политическом руководстве страны. Резкие действия диктатора могут не понравиться генералитету.

Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ. По его словам, попытки сбросить Путина начались еще с прошлого года.

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Путину уже стоит быть настороже

Владимир Путин утверждает, что в Украине, мол, нелегитимная власть. При этом он сам же изменил Конституцию России, которая запрещала одному человеку быть на президентском посту более двух сроков. Однако в этом, кажется, российское общество не видит ничего плохого.

Еще в 2011 – 2013 году попытка сбросить Путина, но она провалилась. Поэтому, как следствие, сидит этот человек уже 25 лет у власти и собирается сидеть до конца своей жизни, это точно. Не думаю, что народ в дальнейшем сможет его сбросить. Но Путина могут убрать его же соратники. Учитывая все, это началось еще в прошлом году,

– отметил Сергей Жирнов.

Протестное движение в России 2011-2013 годов ("болотная революция", "снежная революция") Массовые политические выступления в России, которые начались после выборов в Государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года. Они продолжались во время кампании по выборам президента России и после президентских выборов, которые состоялись 4 марта 2012 года. Тогда Владимир Путин победил в первом туре.

Участники акций заявляли, что выборы сопровождались нарушениями федерального законодательства и массовыми фальсификациями. Одними из основных лозунгов большинства акций были "За честные выборы!" и "Россия будет свободной".

Речь идет прежде всего о хоть кратковременном и неудачном, но все же мятеже Евгения Пригожина, который состоялся 23 – 24 июня 2023 года.

"Тогда Путин очень испугался и убежал. Его не вышел защищать вообще никто. Медведев, Патрушев, Бортников – все сбежали, не было никого. А вот сейчас Путин затеял выгодную для нас перестройку в высших "мафиозных" кланах министерства обороны. Похоже, там начнутся такие пертурбации, которые и смогут его свергнуть", – отметил Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ объяснил, что это может быть как военные бунты, восстания спецслужбистов или других близких к Путину лиц.

Режим уничтожится изнутри

Изменения в военном руководстве России действительно стали серьезными. Их, собственно, называют едва ли не крупнейшими за десятилетие.

Путин сейчас переформировал свой режим, отстранив Шойгу и Патрушева. Патрушева – на пенсию, Шойгу – на место Патрушева, но это временно. А вот теперь сильно закрепился клан Чемезова, клан Ковальчуков и Тимченко, потому что их люди пришли в разные структуры,

– отметил Жирнов.

Сергей Чемезов – гендиректор корпорации "Ростех", член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" и близкий соратник Путина.Юрий Ковальчук – близкий к Путину олигарх, основной акционер банка "Россия", совладелец страховой компании "Согаз". Он владеет Национальной медиагруппой, в структуру которой входят пропагандистские телеканалы Первый и Пятый, РЕН ТВ, IZ.RU, СТС и тому подобное. По данным WSJ, именно Ковальчук подговорил Путина начать полномасштабное вторжение.Старший брат Юрия Ковальчука – Михаил является президентом Курчатовского института, на финансирование которого Россия уже несколько лет подряд выделяет десятки миллиардов рублей.Геннадий Тимченко - российско-финский олигарх, член клана Путина. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы.

"То, что они затеяли в министерстве обороны и генеральном штабе, может испугать генералов. Тех генералов, у которых есть вооруженные дивизии, куча ворованных денег, за которые теперь их могут посадить в любой момент. Все эти "грабители" в погонах могут устроить внутрирежимную пертурбацию. Обычно все диктаторские режимы заканчивают плохо именно изнутри", – подчеркнул Жирнов.

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