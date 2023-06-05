Процесс давно запущен, – Клочок рассказал интересные детали об изменении путинского режима

Владимир Путин давно перестал адекватно оценивать ситуацию на фронте, если это когда-то делал. Так или иначе, диктатор не отказывается от навязчивой идеи "захватить Украину". Мир это понимает, поэтому начал активную работу, связанную с изменением режима Путина. Она может принести очень благоприятные результаты.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, если сам Путин не захочет вывести войска из Украины (а он, вероятно, не захочет), это решение может принять кто-то другой.

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Недавно Владимир Зеленский дал интервью медиа Латинской Америки. Он предложил России" дипломатический выход с наименьшими потерями". Речь шла о том, что России должно как можно быстрее отвести свои войска и уже тогда можно было о чем-то говорить с Россией. Очевидно, что это заявление президент Украины сделал не для того, чтобы сохранить России лицо, а для того, чтобы уберечь украинцев.

Российский режим трещит по швам

На днях министр обороны Алексей Резников отреагировал на индонезийский и китайский "план мира". Он отметил, что Украина не против посредничества Китая, однако сначала нужно надавить Владимира Путина, чтобы он вывел войска из Украины.

Путин не примет такое решение. А вот что стоит за этими заявлениями, мне кажется. Сейчас очень последовательно проводится работа по изменению путинского режима, которая приведет к выводу войск с территории Украины. Процесс запущен давно,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Есть несколько событий, по мнению Клочко, которые указывают на активную работу над смещением кремлевских властей:

"атака беспилотников" на Кремль 3 мая;

первый прорыв русской границы 22 мая;

продолжение рейда РДК и "Легиона свободы" в Белгородской области.

"Добавьте к этому историю со взятием в плен полковника вооруженных сил России, обстреливавшего отряд "Вагнера". Выдается внутренними разборками, но оно все прилагается к единому проекту. Он означает, что если не Путин, то кто-то другой примет решение о выводе войск из Украины", – подчеркнул Клочок.

Эти события изнутри взрывают российский режим.

Валерий Клочок о работе над изменением путинского режима: смотрите видео

Диалога с Путиным не будет

Заявление Владимира Зеленского четко артикулирует, что этот проект уже реализуется и будет продолжаться дальше. Независимо от того, хочет этого Владимир Путин или нет.

Я убеждена, что подписалась под этим проектом не только Украина и украинцы, но и весь западный мир. Диалог с Путиным не выходит. Он не хочет общаться вообще,

– отметил Клочок.

Российский диктатор закрылся от мира. Этому, кстати, также поспособствовал ордер его ареста от Международного уголовного суда. Да, Владимир Путин не посетил инаугурацию Реджепа Эрдогана, хоть это его соратник.

Поэтому наши партнеры пытаются показать разными способами, что с Путиным не о чем разговаривать. А решение о выводе войск с территории Украины примет если не российский президент, то кто-то другой из политической верхушки. Это и провоцирует запуск всевозможных процессов в России.

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