"Режим тишины по-русски": Москва увеличивает количество экипажей "Шахедов" и готовит новые площадки

Россия открывала дополнительные площадки для запуска "Шахедов" по Украине. Это может позволить россиянам увеличить количество запущенных БпЛА во время одной атаки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Как Россия планирует увеличить количество атак "Шахедов"

Россия продолжает демонстрировать настоящее отношение к миру и прекращению огня. Очередным доказательством этому стали подготовительные мероприятия для наращивания количества ударов "Шахедов".

Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для наращивания количества пусков. Также готовит новые площадки. Вот так Россия "хочет" прекращения огня и мира – они планируют наращивать террор гражданских,

– подчеркнул Коваленко.

К слову, по информации источников "РБК-Украина", Россия открыла уже три новые площадки для запуска БпЛА. Все они расположены в районе Приморско-Ахтарска. Это позволит россиянам увеличить количество выпущенных "Шахедов" за одну атаку.

К слову, в ночь на 26 марта российские войска выпустили по Украине 117 БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили 56 ударных БпЛА, еще 46 дронов-имитаторов было локально потеряно, без негативных последствий.