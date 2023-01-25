Будет больше хороших новостей, – Резников о результатах разговора с главой Пентагона
Источник:Алексей Резников
Партнеры Украины поддерживают наше государство в борьбе с оккупантами и предоставляют необходимое для нее вооружение. В частности, с мертвой точки сдвинулся вопрос по поставкам современных тяжелых танков Leopard 2.
Также появилась информация о возможной поставке и американских современных танков Abrams. Однако на этом помощь не останавливается.
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Украину ждут хорошие новости
В частности, министр обороны Алексей Резников в своем твиттере анонсировал вскоре больше хороших новостей. Об этом он сообщил после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.
Во время нее министры обсудили результаты заседания в формате "Рамштайн", а также усиление украинской армии. Не обошли и тему поставки нашему государству танков и технического обслуживания нового вооружения.
В скором времени будет объявлено больше хороших новостей. У нас есть полное доверие и сильная поддержка США. Вместе к победе!
– написал Алексей Резников.
Многие страны готовы предоставить Украине оружие
Следует отметить, что с начала 2023 года партнеры Украины наращивают военную поддержку нашего государства. По результатам последней встречи в формате "Рамштайн" 12 стран договорились, что передадут Украине около 100 танков Leopard 2. Среди них Польша, Испания, Португалия, Нидерланды и другие.
Также в администрации президента США рассматривают возможность передать Украине около 30 танков M1 Abrams, хотя в Пентагоне пока это не подтвердили. Более того, 19 января Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов, который будет включать, в частности, боеприпасы NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger.
Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Танки Leopard 2 для Украины: последние новости
- Долгое время партнеры Украины не могли, несмотря на желание, передать нашему государству танки Leopard 2, ведь для этого требовалось согласие Германии. 24 января она таки дала "зеленый свет" на поставку Украине иными государствами танков собственного производства.
- Такое решение запустило цепную реакцию. Так, 24 января к странам, размышляющим над поставкой Украины Leopard, присоединились Норвегия и Нидерланды, а уже на следующий день о готовности предоставить танки заявили в Испании.
- Более того, 25 января Германия сообщила, что и сама передаст Украине эти современные танки. От Берлина наше государство получит роту таких машин.