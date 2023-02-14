Намек на следующую помощь: Резников взял платок с истребителями на встречу "Рамштайн"
Министр обороны Алексей Резников настроен заручиться поддержкой западных партнеров по передаче Украине современных истребителей.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось двухдневное заседание министров обороны государств-членов НАТО. Министр украинского оборонного ведомства принес на заседание платок с намеком.
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В кулуарах штаб-квартиры Резников показал платок на котором нарисованы истребители.
Резников прибыл на "Рамштайн" с платком с истребителями: видео
Заметьте! Алексей Резников уже в девятый раз возглавил объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генштаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие два дня.
Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это обсудят на встрече.
Какие шансы Украины получить современные истребители
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что союзники в скором будущем примут положительное решение о передаче Украине истребителей.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава готова принять решение о предоставлении нам авиации, одно не может это сделать своими силами, ведь Польша входит в НАТО.
- Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс уверен, что история с переговорным процессом относительно самолетов разворачивается по такому же сценарию, как – с предоставлением нам танков. Запад пока колеблется, однако будет происходить это недолго и в конце концов истребители будут в Украине, как и танки.