Сколько женщин-военнослужащий погибли на фронте: Резников назвал количество

В настоящее время из ВСУ проходят службу 59 тысяч 786 женщин. Украину на фронте от посягательств российских оккупантов защищают около 5 тысяч женщин.

Об этом во время Украинского женского конгресса заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, на войне погибла 101 женщина-военнослужащий.

Обратите внимание Почему не стоит говорить о потерях Украины: объяснение военного эксперта

На войне погибли более 100 защитниц Украины

Алексей Резников рассказал, что ранения получили более 100 защитниц Украины, а также 50 считают пропавшими без вести.

Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин. Погибла 101 женщина-военнослужащий. Пропавшими без вести учитываем 50, раненых более 100. Более 350 женщин уже отмечены государственными наградами, имеют звание Героев Украины, некоторые, к сожалению, посмертно,

– заявил министр обороны.

Резников сообщил, что сегодня в ВСУ проходят службу 59 786 женщин, из которых 41 тысяча – это военнослужащие и, соответственно, почти 19 тысяч – это гражданские работницы.

Сообщается, что это не только медики, но и разные специальности. "Но это все – Вооруженные Силы Украины", – уточнил министр.

Глава Минобороны напомнил, что по состоянию на 20 июля в ВСУ находилось 38 629 женщин-военнослужащих. То есть динамика увеличения существенна.

Что известно о потерях Украины

Руководство страны и командование Вооруженных сил Украины не сообщает о потерях на фронте с украинской стороны. Обнародование собственных потерь в войну недопустимо, поскольку враг может этим воспользоваться.

В разный период украинские чиновники публиковали ориентировочные потери Украины. В июне Алексей Резников заявлял, что Украина теряет ежедневно до сотни своих защитников и еще до 500 получили ранения. В это время Россия мощно атаковала Луганскую область.

Президент Владимир Зеленский несколько раз озвучивал примерные цифры. Например, 15 апреля Зеленский сказал, что погибли 2500 – 3000 украинских военных, а более 10 тысяч – получили ранения.

В конце мая Зеленский сказал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.

В начале июня президент заявил о такой же статистике, как и Резников. По словам Зеленского, мы теряем 60 – 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными.

9 ноября генерал армии США Марк Милли сообщил западным СМИ, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными и украинские Вооруженные силы, "вероятно", понесли такие же потери. Но в СНБО опровергли заявление Милли о потерях Украины.

Вас это может заинтересовать – парамедикиня рассказала о женщинах в ВСУ: смотрите видео