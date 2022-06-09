Резников озвучил, сколько бойцов ВСУ теряет в день, а сколько – получают ранения
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Алексей Резников подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая. Украина теряет каждый день до сотни своих защитников.
Еще до 500 получат ранения, рассказал министр обороны. Россия продолжает давить массой, однако сталкиваются с мощным сопротивлением и терпят огромные потери.
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Тем не менее, агрессор имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.
Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными,
– сказал Резников.
Он добавил, что важно сохранять концентрацию и Украина обязательно победит.
Что раньше говорили об украинских потерях
Пока Украина не озвучивает свои потери на фронте. Дело в том, что этот фактор может деморализовать общество, поэтому пока ограничиваются общими цифрами. Ожесточенная война, которую развязала Россия, продолжается, поэтому очевидно, что потери есть. Правда, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал , что потери в ВСУ намного меньше, чем у российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский несколько раз озвучивал примерные цифры. Например, 15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал , что погибли 2500 – 3000 украинских военных, в более 10 тысяч – получили ранения.
- В конце мая Зеленский сказал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.
- В начале июня президент заявил о такой же статистике, как и Резников. По словам Зеленского, мы теряем 60 – 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными.
Потери россиян
По состоянию на 9 июня ВСУ уже ликвидировали 31 700 российских кафиров. Наибольшие потери врагу нанесли на Бахмутском направлении. Из-за высокой интенсивности боев это еще неточные данные.
Обезвреженная техника захватчиков:
- танков – 1398 (+5),
- боевых бронированных машин – 3438 (+9),
- артиллерийских систем – 711 (+8),
- РСЗО – 213 (+0),
- средств ПВО – 96 (+0),
- самолетов – 212 (+0),
- вертолетов – 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15),
- специальной техники – 53 (+0).
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